وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.4% إلى 91.791 نقطة.

ووفق رويترز، صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1% عند 43.05 دولار للبرميل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.1% إلى 45.78 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع انخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ مايو 2018، ووسط متابعة مستجدات فيروس "كورونا" وتأثيره في مستويات الطلب العالمي على الخام.

تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع 1 % وبرنت عند 45.78 دولار للبرميل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-01 ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع انخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ مايو 2018، ووسط متابعة مستجدات فيروس "كورونا" وتأثيره في مستويات الطلب العالمي على الخام. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.1% إلى 45.78 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة. ووفق رويترز، صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1% عند 43.05 دولار للبرميل. وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.4% إلى 91.791 نقطة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 10:36 AM

تعاملات الثلاثاء.. النفط يرتفع 1 % وبرنت عند 45.78 دولار للبرميل تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات





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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع انخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ مايو 2018، ووسط متابعة مستجدات فيروس "كورونا" وتأثيره في مستويات الطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.1% إلى 45.78 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

ووفق رويترز، صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1% عند 43.05 دولار للبرميل.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.4% إلى 91.791 نقطة.