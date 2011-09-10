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الأمير محمد بن نواف  يشرف حفل زواج "العنزي"

أقيم بمدينة الرياض بحضور عدد من الأمراء والوزراء

شرف الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين حفل زواج عبدالله العنزي، نجل السفير بوزارة الخارجية عبدالرحمن بن ضيف الله بن محمد العنزي.

وشهد الحفل، الذي أقيم بمدينة الرياض، حضور عدد من الأمراء والوزراء، منهم وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، والفريق عواد بن عيد العرادي، والفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ولفيف من الأقارب والأصدقاء.

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الأمير محمد بن نواف  يشرف حفل زواج "العنزي"
سبق

شرف الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين حفل زواج عبدالله العنزي، نجل السفير بوزارة الخارجية عبدالرحمن بن ضيف الله بن محمد العنزي.

وشهد الحفل، الذي أقيم بمدينة الرياض، حضور عدد من الأمراء والوزراء، منهم وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، والفريق عواد بن عيد العرادي، والفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ولفيف من الأقارب والأصدقاء.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
03:15 PM

الأمير محمد بن نواف  يشرف حفل زواج "العنزي"

أقيم بمدينة الرياض بحضور عدد من الأمراء والوزراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شرف الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين حفل زواج عبدالله العنزي، نجل السفير بوزارة الخارجية عبدالرحمن بن ضيف الله بن محمد العنزي.

وشهد الحفل، الذي أقيم بمدينة الرياض، حضور عدد من الأمراء والوزراء، منهم وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، والفريق عواد بن عيد العرادي، والفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ولفيف من الأقارب والأصدقاء.

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