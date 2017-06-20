النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جازان .. سرقة واعتداء ودهس توثقها كاميرات مراقبة لسوبر ماركت

في حادثة وقعت بمحافظة الدرب رفض الزبون دفع قيمة المشتريات

وثقت كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها؛ حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان؛ بدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

"دوريات عسير" تطيح بالمعتدين على عمال السوبر ماركت بالدرب بسبب "دخان"

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جازان .. سرقة واعتداء ودهس توثقها كاميرات مراقبة لسوبر ماركت
سبق

وثقت كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها؛ حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان؛ بدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
08:27 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
10:32 PM

جازان .. سرقة واعتداء ودهس توثقها كاميرات مراقبة لسوبر ماركت

في حادثة وقعت بمحافظة الدرب رفض الزبون دفع قيمة المشتريات

A A A
فهد كاملي - جازان
33
22,556

وثقت كاميرات مراقبة سوبر ماركت لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها؛ حيث تطور الجدال إلى اعتداء ودهس بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب شمال جازان؛ بدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفرار.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,030
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,859
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,570
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,728

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة