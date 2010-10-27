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أمير الباحة يطلق منصة "أمن" لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً

لتمكين مختصي الإمارة من عرض الإجراءات المتخذة للحالات الجنائية

أطلق الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية اليوم، منصة نظام "أمن".

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل من مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي عن المنصة التي تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تمكين المختصين بالإمارة من عرض الإجراءات المتخذة حيال الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري.

وأوضح أن نظام أمن يهدف إلى تفعيل التواصل الالكتروني والاستغناء عن المكاتبات الورقية.

وأشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بالمنصة ودورها الكبير في سرعة التواصل بين الإمارة والشرطة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة المباركة في استخدام التقنية الحديثة لإنجاز المعاملات دون تأخير.

وقد حضر إطلاق المنصة وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ووكيل الإمارة المكلف للشؤون الأمنية محمد بن مانع الدوسري.

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أمير الباحة يطلق منصة "أمن" لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً
سبق

أطلق الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية اليوم، منصة نظام "أمن".

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل من مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي عن المنصة التي تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تمكين المختصين بالإمارة من عرض الإجراءات المتخذة حيال الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري.

وأوضح أن نظام أمن يهدف إلى تفعيل التواصل الالكتروني والاستغناء عن المكاتبات الورقية.

وأشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بالمنصة ودورها الكبير في سرعة التواصل بين الإمارة والشرطة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة المباركة في استخدام التقنية الحديثة لإنجاز المعاملات دون تأخير.

وقد حضر إطلاق المنصة وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ووكيل الإمارة المكلف للشؤون الأمنية محمد بن مانع الدوسري.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
02:25 PM

أمير الباحة يطلق منصة "أمن" لربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً

لتمكين مختصي الإمارة من عرض الإجراءات المتخذة للحالات الجنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أطلق الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بوكالة الإمارة للشؤون الأمنية اليوم، منصة نظام "أمن".

واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل من مدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي عن المنصة التي تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونياً، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تمكين المختصين بالإمارة من عرض الإجراءات المتخذة حيال الحالات الجنائية إلكترونياً بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري.

وأوضح أن نظام أمن يهدف إلى تفعيل التواصل الالكتروني والاستغناء عن المكاتبات الورقية.

وأشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بالمنصة ودورها الكبير في سرعة التواصل بين الإمارة والشرطة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة المباركة في استخدام التقنية الحديثة لإنجاز المعاملات دون تأخير.

وقد حضر إطلاق المنصة وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ووكيل الإمارة المكلف للشؤون الأمنية محمد بن مانع الدوسري.

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