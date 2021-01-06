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الصحة تحذر من التجاوب مع رسالة حول إيقاف مواعيد العيادات الخارجية

أكدت عبر تويتر أن هذه الرسائل غير صحيحة ولا يتم إرسالها من الوزارة

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من التجاوب مع رسالة غير صحيحة عن إيقاف جميع المواعيد للعيادات الخارجية، مؤكدة أن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة.

وتفصيلاً، كتبت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر ارفقتها برسالة كتبت عليها غير صحيح : "تحذر وزارة الصحة من التجاوب مع الرسالة المرفقة، وتوضح أن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة".

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الصحة تحذر من التجاوب مع رسالة حول إيقاف مواعيد العيادات الخارجية
سبق

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من التجاوب مع رسالة غير صحيحة عن إيقاف جميع المواعيد للعيادات الخارجية، مؤكدة أن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة.

وتفصيلاً، كتبت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر ارفقتها برسالة كتبت عليها غير صحيح : "تحذر وزارة الصحة من التجاوب مع الرسالة المرفقة، وتوضح أن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة".

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
08:22 PM

الصحة تحذر من التجاوب مع رسالة حول إيقاف مواعيد العيادات الخارجية

أكدت عبر تويتر أن هذه الرسائل غير صحيحة ولا يتم إرسالها من الوزارة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
1,426

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من التجاوب مع رسالة غير صحيحة عن إيقاف جميع المواعيد للعيادات الخارجية، مؤكدة أن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة.

وتفصيلاً، كتبت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر ارفقتها برسالة كتبت عليها غير صحيح : "تحذر وزارة الصحة من التجاوب مع الرسالة المرفقة، وتوضح أن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة".

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