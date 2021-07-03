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عدو البشرية.. 183.1 مليون إصابة حول العالم والوفيات تقارب الـ4 ملايين

إعطاء 3.14 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كورونا" حتى الآن

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 183.1 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.96 ملايين.

وكشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 3.14 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، يقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ40.3 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميًّا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

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عدو البشرية.. 183.1 مليون إصابة حول العالم والوفيات تقارب الـ4 ملايين
سبق

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 183.1 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.96 ملايين.

وكشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 3.14 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، يقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ40.3 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميًّا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
03:50 PM

عدو البشرية.. 183.1 مليون إصابة حول العالم والوفيات تقارب الـ4 ملايين

إعطاء 3.14 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لـ"كورونا" حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 183.1 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.96 ملايين.

وكشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، عن إعطاء 3.14 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، يقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ40.3 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميًّا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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