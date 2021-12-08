لمسافر أوروبي حاصل على جرعتين.. الكويت تسجّل أول إصابة بـ"أوميكرون"

بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني

سجّلت الكويت أول إصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون)، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية التي سجل فيها إصابات بمتحور "أوميكرون".

وأوضحت أن المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح (كوفيد-19) المعتمد في وقت سابق، مبينةً أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت؛ وذلك وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة الكويتية التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.