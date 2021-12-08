النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 64 خلال الـ24 ساعة الماضية

لمسافر أوروبي حاصل على جرعتين.. الكويت تسجّل أول إصابة بـ"أوميكرون"

بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني

سجّلت الكويت أول إصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون)، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية التي سجل فيها إصابات بمتحور "أوميكرون".

وأوضحت أن المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح (كوفيد-19) المعتمد في وقت سابق، مبينةً أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت؛ وذلك وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة الكويتية التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لمسافر أوروبي حاصل على جرعتين.. الكويت تسجّل أول إصابة بـ"أوميكرون"
سبق

سجّلت الكويت أول إصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون)، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية التي سجل فيها إصابات بمتحور "أوميكرون".

وأوضحت أن المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح (كوفيد-19) المعتمد في وقت سابق، مبينةً أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت؛ وذلك وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة الكويتية التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
06:47 PM

لمسافر أوروبي حاصل على جرعتين.. الكويت تسجّل أول إصابة بـ"أوميكرون"

بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
769

سجّلت الكويت أول إصابة بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون)، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، أن حالة الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الإفريقية التي سجل فيها إصابات بمتحور "أوميكرون".

وأوضحت أن المسافر كان قد حصل على جرعتين من لقاح (كوفيد-19) المعتمد في وقت سابق، مبينةً أن المسافر يخضع للحجر الصحي (المؤسسي) منذ قدومه إلى الكويت؛ وذلك وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة الكويتية التي يتم تحديثها بما يتوافق مع المستجدات الصحية العالمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,353
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,617
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,368

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة