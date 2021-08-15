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عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

مُطالبة بمحاسبة المقاول لتركه إياها دون إغلاق بعد فتح الجسر الرئيسي

أغلق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، تحويلة بمحاذاة جسر وادي الحازم شمال مركز بحر أبو سكينة على الطريق الدولي الحيوي الذي تعبره مئات الشاحنات والسيارات يوميًّا.

ويأتي هذا التحرك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إعادة فتح الجسر الرئيسي، وترك المقاول التحويلة التي تم تحويل السير إليها في وقت سابق، عبر رسم الطريق بدهانات وخطوط تحدد المسار، ليواصل عابرو الطريق الاتجاه إليها رغم إغلاقها بالأتربة وآثار السيول والهبوط الحاد الذي تشهده؛ مما تسبب في عدة حوادث كان آخرها انقلاب شاحنة قبل عدة أيام في وقت متأخر من الليل.

واستنكر المتضررون وعابرو الطريق تجاهل وإهمال المقاول للوضع؛ رغم ما يشكله من خطورة وتشتيت لانتباه مرتادي الطريق.

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عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة
سبق

أغلق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، تحويلة بمحاذاة جسر وادي الحازم شمال مركز بحر أبو سكينة على الطريق الدولي الحيوي الذي تعبره مئات الشاحنات والسيارات يوميًّا.

ويأتي هذا التحرك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إعادة فتح الجسر الرئيسي، وترك المقاول التحويلة التي تم تحويل السير إليها في وقت سابق، عبر رسم الطريق بدهانات وخطوط تحدد المسار، ليواصل عابرو الطريق الاتجاه إليها رغم إغلاقها بالأتربة وآثار السيول والهبوط الحاد الذي تشهده؛ مما تسبب في عدة حوادث كان آخرها انقلاب شاحنة قبل عدة أيام في وقت متأخر من الليل.

واستنكر المتضررون وعابرو الطريق تجاهل وإهمال المقاول للوضع؛ رغم ما يشكله من خطورة وتشتيت لانتباه مرتادي الطريق.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
02:32 PM

عسير.. "النقل" تغلق تحويلة تَسببت في عدة حوادث ببحر أبو سكينة

مُطالبة بمحاسبة المقاول لتركه إياها دون إغلاق بعد فتح الجسر الرئيسي

A A A
محمد طيران - الرياض
1
1,868

أغلق فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، تحويلة بمحاذاة جسر وادي الحازم شمال مركز بحر أبو سكينة على الطريق الدولي الحيوي الذي تعبره مئات الشاحنات والسيارات يوميًّا.

ويأتي هذا التحرك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إعادة فتح الجسر الرئيسي، وترك المقاول التحويلة التي تم تحويل السير إليها في وقت سابق، عبر رسم الطريق بدهانات وخطوط تحدد المسار، ليواصل عابرو الطريق الاتجاه إليها رغم إغلاقها بالأتربة وآثار السيول والهبوط الحاد الذي تشهده؛ مما تسبب في عدة حوادث كان آخرها انقلاب شاحنة قبل عدة أيام في وقت متأخر من الليل.

واستنكر المتضررون وعابرو الطريق تجاهل وإهمال المقاول للوضع؛ رغم ما يشكله من خطورة وتشتيت لانتباه مرتادي الطريق.

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