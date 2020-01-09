النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عفيف .. جماعة "مسجد موسى بن نصير" يطالبون باستكمال بنائه المتعثر

مدرج ضمن "مشروع الملك عبدالله" منذ 5 سنوات وتوقف منذ زمن

اشتكى جماعة مسجد موسى بن نصير بعفيف، من تعثر إكمال بنائه منذ سنوات عدة وبقائه أعمدة بعد أن تمت إزالة المبنى القديم لبناء آخر جديد على أنقاضه.

وقال كل من: عبدالمجيد زياد، وضيف الله الغنامي، ونايف العصيمي، إن المسجد تم هدمه من قبل وزارة الشؤون الإسلامية ضمن مشروع الملك عبدالله لإنشاء المساجد وصيانتها منذ خمس سنوات، وتعثر إكماله حتى الوقت الحالي، ولم تستكمل الجهة المسؤولة عمارته.

وأضافوا أن هناك فاعلي خير طلبوا الإذن لهم لاستكمال بنائه إلا أنه لم يستجب لمطالبهم، مناشدين الوزارة باستعجال إعادة الحياة لمسجدهم الذي يخدم حيّاً مكتظاً بالسكان ويقصده عشرات المصلين في كل فرض.

بدوره، أوضح لـ"سبق" مدير إدارة المساجد بعفيف صالح الراشد، إن مسجد موسى بن نصير بعفيف، مدرج ضمن مشروع الملك عبدالله -رحمه الله- لعمارة المساجد، مفيداً بأنه شخصَ عليه في شهر رمضان الماضي مهندسون من وزارة الشؤون الإسلامية، وهناك إعادة جدولة لمثل تلك المشاريع، ومنها عفيف، وينتظرون البدء في استكمال المسجد المذكور.

وأضاف أنه تواصل معه أشخاص هاتفياً مبدين استعدادهم لاستكمال بناء المسجد المذكور، وتم الترحيب بهم، وتوجيههم للتقدم رسمياً للإدارة بعفيف ليتم الرفع بذلك للوزارة، إلا أنه لم يتقدم رسمياً أحد.

عفيف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع الملك عبدالله لإنشاء المساجد وصيانتها

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عفيف .. جماعة "مسجد موسى بن نصير" يطالبون باستكمال بنائه المتعثر
سبق

اشتكى جماعة مسجد موسى بن نصير بعفيف، من تعثر إكمال بنائه منذ سنوات عدة وبقائه أعمدة بعد أن تمت إزالة المبنى القديم لبناء آخر جديد على أنقاضه.

وقال كل من: عبدالمجيد زياد، وضيف الله الغنامي، ونايف العصيمي، إن المسجد تم هدمه من قبل وزارة الشؤون الإسلامية ضمن مشروع الملك عبدالله لإنشاء المساجد وصيانتها منذ خمس سنوات، وتعثر إكماله حتى الوقت الحالي، ولم تستكمل الجهة المسؤولة عمارته.

وأضافوا أن هناك فاعلي خير طلبوا الإذن لهم لاستكمال بنائه إلا أنه لم يستجب لمطالبهم، مناشدين الوزارة باستعجال إعادة الحياة لمسجدهم الذي يخدم حيّاً مكتظاً بالسكان ويقصده عشرات المصلين في كل فرض.

بدوره، أوضح لـ"سبق" مدير إدارة المساجد بعفيف صالح الراشد، إن مسجد موسى بن نصير بعفيف، مدرج ضمن مشروع الملك عبدالله -رحمه الله- لعمارة المساجد، مفيداً بأنه شخصَ عليه في شهر رمضان الماضي مهندسون من وزارة الشؤون الإسلامية، وهناك إعادة جدولة لمثل تلك المشاريع، ومنها عفيف، وينتظرون البدء في استكمال المسجد المذكور.

وأضاف أنه تواصل معه أشخاص هاتفياً مبدين استعدادهم لاستكمال بناء المسجد المذكور، وتم الترحيب بهم، وتوجيههم للتقدم رسمياً للإدارة بعفيف ليتم الرفع بذلك للوزارة، إلا أنه لم يتقدم رسمياً أحد.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
09:41 PM

عفيف .. جماعة "مسجد موسى بن نصير" يطالبون باستكمال بنائه المتعثر

مدرج ضمن "مشروع الملك عبدالله" منذ 5 سنوات وتوقف منذ زمن

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
282

اشتكى جماعة مسجد موسى بن نصير بعفيف، من تعثر إكمال بنائه منذ سنوات عدة وبقائه أعمدة بعد أن تمت إزالة المبنى القديم لبناء آخر جديد على أنقاضه.

وقال كل من: عبدالمجيد زياد، وضيف الله الغنامي، ونايف العصيمي، إن المسجد تم هدمه من قبل وزارة الشؤون الإسلامية ضمن مشروع الملك عبدالله لإنشاء المساجد وصيانتها منذ خمس سنوات، وتعثر إكماله حتى الوقت الحالي، ولم تستكمل الجهة المسؤولة عمارته.

وأضافوا أن هناك فاعلي خير طلبوا الإذن لهم لاستكمال بنائه إلا أنه لم يستجب لمطالبهم، مناشدين الوزارة باستعجال إعادة الحياة لمسجدهم الذي يخدم حيّاً مكتظاً بالسكان ويقصده عشرات المصلين في كل فرض.

بدوره، أوضح لـ"سبق" مدير إدارة المساجد بعفيف صالح الراشد، إن مسجد موسى بن نصير بعفيف، مدرج ضمن مشروع الملك عبدالله -رحمه الله- لعمارة المساجد، مفيداً بأنه شخصَ عليه في شهر رمضان الماضي مهندسون من وزارة الشؤون الإسلامية، وهناك إعادة جدولة لمثل تلك المشاريع، ومنها عفيف، وينتظرون البدء في استكمال المسجد المذكور.

وأضاف أنه تواصل معه أشخاص هاتفياً مبدين استعدادهم لاستكمال بناء المسجد المذكور، وتم الترحيب بهم، وتوجيههم للتقدم رسمياً للإدارة بعفيف ليتم الرفع بذلك للوزارة، إلا أنه لم يتقدم رسمياً أحد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,577
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,825
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,266
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,822

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة