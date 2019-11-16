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بالفيديو.. متظاهرون إيرانيون يحرقون صورة لـ"خامنئي" في طهران

8 محتجين قتلوا بنيران قوات الأمن

أضرم متظاهرون إيرانيون اليوم (السبت)، النار في صورة للمرشد علي خامنئي، في مدينة إسلام شهر التابعة للعاصمة طهران، في اليوم الثاني لاندلاع المظاهرات التي عمت البلاد احتجاجًا على رفع النظام الإيراني أسعار البنزين.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع مجاهدي خلق، متظاهرين يحرقون صورة "خامنئي"، وسط ترديد هتافات "الموت لخامنئي"، "الموت للدكتاتور" ،"الموت لروحاني".

وأفاد الموقع بأن ما لا يقل عن ۸ من المتظاهرين قتلوا على يد قوات الأمن ثلاثة منهم في مدينة بهبهان، ورابع في شيراز، وخامس في سيرجان، وسادس في بلدة شهريار التابعة لمدينة كرج، وسابع في أصفهان وثامن في خرمشهر.

إيران خامنئي احتجاجات في إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو.. متظاهرون إيرانيون يحرقون صورة لـ"خامنئي" في طهران
سبق

أضرم متظاهرون إيرانيون اليوم (السبت)، النار في صورة للمرشد علي خامنئي، في مدينة إسلام شهر التابعة للعاصمة طهران، في اليوم الثاني لاندلاع المظاهرات التي عمت البلاد احتجاجًا على رفع النظام الإيراني أسعار البنزين.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع مجاهدي خلق، متظاهرين يحرقون صورة "خامنئي"، وسط ترديد هتافات "الموت لخامنئي"، "الموت للدكتاتور" ،"الموت لروحاني".

وأفاد الموقع بأن ما لا يقل عن ۸ من المتظاهرين قتلوا على يد قوات الأمن ثلاثة منهم في مدينة بهبهان، ورابع في شيراز، وخامس في سيرجان، وسادس في بلدة شهريار التابعة لمدينة كرج، وسابع في أصفهان وثامن في خرمشهر.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
09:05 PM

بالفيديو.. متظاهرون إيرانيون يحرقون صورة لـ"خامنئي" في طهران

8 محتجين قتلوا بنيران قوات الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أضرم متظاهرون إيرانيون اليوم (السبت)، النار في صورة للمرشد علي خامنئي، في مدينة إسلام شهر التابعة للعاصمة طهران، في اليوم الثاني لاندلاع المظاهرات التي عمت البلاد احتجاجًا على رفع النظام الإيراني أسعار البنزين.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع مجاهدي خلق، متظاهرين يحرقون صورة "خامنئي"، وسط ترديد هتافات "الموت لخامنئي"، "الموت للدكتاتور" ،"الموت لروحاني".

وأفاد الموقع بأن ما لا يقل عن ۸ من المتظاهرين قتلوا على يد قوات الأمن ثلاثة منهم في مدينة بهبهان، ورابع في شيراز، وخامس في سيرجان، وسادس في بلدة شهريار التابعة لمدينة كرج، وسابع في أصفهان وثامن في خرمشهر.

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