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قطر.. 918 إصابة جديدة بكورونا ترتفع بالإجمالي إلى 18.890

"الصحة" أعلنت عن شفاء 216 حالة وإجمالي المتعافين بات 2286

أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم الخميس، عن تسجيل 918 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18.890 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 918 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 216 حالة من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 2286.

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قطر.. 918 إصابة جديدة بكورونا ترتفع بالإجمالي إلى 18.890
سبق

أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم الخميس، عن تسجيل 918 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18.890 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 918 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 216 حالة من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 2286.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:08 PM

قطر.. 918 إصابة جديدة بكورونا ترتفع بالإجمالي إلى 18.890

"الصحة" أعلنت عن شفاء 216 حالة وإجمالي المتعافين بات 2286

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم الخميس، عن تسجيل 918 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 18.890 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل 918 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 216 حالة من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 2286.

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