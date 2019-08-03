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يومياً.. "الصحة" تجري عمليات تخصصية وجراحات متقدمة في "القلب" للحجاج

جرت ١٩٩ عملية للقلب خلال شهر في مدينة الملك عبدالله الطبية

‏تُواصل "الصحة" تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وفي مدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تلعب دوراً حيويّاً هامّاً في توفير الرعاية المتخصصة؛ تقدم "الصحة" وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية تشمل القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى غرة ذي الحجة؛ أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها؛ ١٩٤ عملية قسطرة قلبية و٥ عمليات قلب مفتوح.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، بالإضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب؛ من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة؛ لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 550 سريرًا وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

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يومياً.. "الصحة" تجري عمليات تخصصية وجراحات متقدمة في "القلب" للحجاج
سبق

‏تُواصل "الصحة" تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وفي مدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تلعب دوراً حيويّاً هامّاً في توفير الرعاية المتخصصة؛ تقدم "الصحة" وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية تشمل القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى غرة ذي الحجة؛ أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها؛ ١٩٤ عملية قسطرة قلبية و٥ عمليات قلب مفتوح.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، بالإضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب؛ من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة؛ لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 550 سريرًا وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
05:19 PM

يومياً.. "الصحة" تجري عمليات تخصصية وجراحات متقدمة في "القلب" للحجاج

جرت ١٩٩ عملية للقلب خلال شهر في مدينة الملك عبدالله الطبية

A A A
عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
3
470

‏تُواصل "الصحة" تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وفي مدينة الملك عبدالله الطبية التي تعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة، والتي تلعب دوراً حيويّاً هامّاً في توفير الرعاية المتخصصة؛ تقدم "الصحة" وبشكل يومي عمليات قلب تخصصية تشمل القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح.

ومنذ بداية شهر ذي القعدة لهذا العام وحتى غرة ذي الحجة؛ أجرت "الصحة" في مدينة الملك عبدالله الطبية وحدها؛ ١٩٤ عملية قسطرة قلبية و٥ عمليات قلب مفتوح.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، بالإضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب؛ من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة؛ لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 550 سريرًا وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

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