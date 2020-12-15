"الصحة العالمية": يتعين على الأشخاص الذين طُعموا ضد "كورونا" ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي

أكدت أنه من غير الواضح ما إذا كان اللقاح يمنع العدوى بالفيروس ولكنه يمنع انتشاره

أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال يتعين على الأشخاص الذين طُعموا ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 ارتداء قناع الوجه والابتعاد عن الآخرين.

وتفصيلاً ..قال خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم، إنه في الوقت الذي توجد فيه أدلة علمية على أن اللقاح يساعد في مكافحة الإصابة بمرض كوفيد - 19، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان يمنع بشكل عام العدوى بالفيروس الفتاك الذي يمكن أن يسبب المرض، وهذا يعني أن اللقاح قد لا يمنع انتشار الفيروس، ولكن يمنع فقط تفشي كوفيد - 19.