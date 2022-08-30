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"هيئة النقل" تسجل الناقلة "العنود" ضمن الأسطول البحري السعودي

للإسهام في تعزيز مكانة ‎المملكة كمركز لوجستي عالمي

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، عن تسجيل "العنود" إحدى الناقلات المملوكة لشركة البحري ‎@OneBahri في الأسطول البحري السعودي.

وقالت الهيئة: "نفخر برفع العلم السعودي عليها، لتضيف ارتفاعاً جديدًا في زيادة الحمولة الطنية للأسطول، والإسهام في تعزز مكانة ‎المملكة كمركز لوجستي عالمي".

فيما أكدت شركة البحري أنه إسهامًا منها في تعزيز مكانة قطاع النقل البحري السعودي إقليميًا ودوليًا، فإنها تفخر بضم ناقلة البضائع السائبة "العنود" إلى الأسطول البحري الوطني، ورفع العلم السعودي عليها بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.

يُشار إلى أن الناقلة "العنود" تم تصنيعها في العام 2020م، بطول 229.06 متراً، وعرض 32.26 متراً، وتبلغ سرعتها 14.2 عقدة بالساعة، أما الغاطس فيبلغ 14.45 متراً.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"هيئة النقل" تسجل الناقلة "العنود" ضمن الأسطول البحري السعودي
سبق

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، عن تسجيل "العنود" إحدى الناقلات المملوكة لشركة البحري ‎@OneBahri في الأسطول البحري السعودي.

وقالت الهيئة: "نفخر برفع العلم السعودي عليها، لتضيف ارتفاعاً جديدًا في زيادة الحمولة الطنية للأسطول، والإسهام في تعزز مكانة ‎المملكة كمركز لوجستي عالمي".

فيما أكدت شركة البحري أنه إسهامًا منها في تعزيز مكانة قطاع النقل البحري السعودي إقليميًا ودوليًا، فإنها تفخر بضم ناقلة البضائع السائبة "العنود" إلى الأسطول البحري الوطني، ورفع العلم السعودي عليها بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.

يُشار إلى أن الناقلة "العنود" تم تصنيعها في العام 2020م، بطول 229.06 متراً، وعرض 32.26 متراً، وتبلغ سرعتها 14.2 عقدة بالساعة، أما الغاطس فيبلغ 14.45 متراً.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
04:54 PM

"هيئة النقل" تسجل الناقلة "العنود" ضمن الأسطول البحري السعودي

للإسهام في تعزيز مكانة ‎المملكة كمركز لوجستي عالمي

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منصور الشلاقي - الرياض
0
1,507

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، عن تسجيل "العنود" إحدى الناقلات المملوكة لشركة البحري ‎@OneBahri في الأسطول البحري السعودي.

وقالت الهيئة: "نفخر برفع العلم السعودي عليها، لتضيف ارتفاعاً جديدًا في زيادة الحمولة الطنية للأسطول، والإسهام في تعزز مكانة ‎المملكة كمركز لوجستي عالمي".

فيما أكدت شركة البحري أنه إسهامًا منها في تعزيز مكانة قطاع النقل البحري السعودي إقليميًا ودوليًا، فإنها تفخر بضم ناقلة البضائع السائبة "العنود" إلى الأسطول البحري الوطني، ورفع العلم السعودي عليها بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.

يُشار إلى أن الناقلة "العنود" تم تصنيعها في العام 2020م، بطول 229.06 متراً، وعرض 32.26 متراً، وتبلغ سرعتها 14.2 عقدة بالساعة، أما الغاطس فيبلغ 14.45 متراً.

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