النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

المغرب يسجل 36 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعافي 52 شخصًا يرفع حالات الشفاء لـ7880

سجل المغرب اليوم، 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8921؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 212 لليوم الرابع على التوالي بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 7880 بعد تماثُل 52 شخصًا للشفاء؛ فيما استبعدت 438 ألفًا و852 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
المغرب يسجل 36 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجل المغرب اليوم، 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8921؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 212 لليوم الرابع على التوالي بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 7880 بعد تماثُل 52 شخصًا للشفاء؛ فيما استبعدت 438 ألفًا و852 حالة بعد الكشف المخبري.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:14 PM

المغرب يسجل 36 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعافي 52 شخصًا يرفع حالات الشفاء لـ7880

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
273

سجل المغرب اليوم، 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8921؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 212 لليوم الرابع على التوالي بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 7880 بعد تماثُل 52 شخصًا للشفاء؛ فيما استبعدت 438 ألفًا و852 حالة بعد الكشف المخبري.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,143
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,877
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,748
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,265

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة