المغرب يسجل 36 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعافي 52 شخصًا يرفع حالات الشفاء لـ7880

سجل المغرب اليوم، 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8921؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 212 لليوم الرابع على التوالي بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 7880 بعد تماثُل 52 شخصًا للشفاء؛ فيما استبعدت 438 ألفًا و852 حالة بعد الكشف المخبري.