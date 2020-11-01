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أبلغوا عن حالات الطوارئ.. "المدني" يحذّر من "تقلبات الباحة الجوية"

دعا لاتباع الإرشادات والتعليمات والابتعاد عن مجاري السيول والأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بالباحة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

هذا وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ حيث شَمِلَ التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبلغوا عن حالات الطوارئ.. "المدني" يحذّر من "تقلبات الباحة الجوية"
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بالباحة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

هذا وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ حيث شَمِلَ التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
12:33 PM

أبلغوا عن حالات الطوارئ.. "المدني" يحذّر من "تقلبات الباحة الجوية"

دعا لاتباع الإرشادات والتعليمات والابتعاد عن مجاري السيول والأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
923

دعت مديرية الدفاع المدني بالباحة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم (998) للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

هذا وقد نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ حيث شَمِلَ التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (المخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).

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