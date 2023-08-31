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السفارة الأمريكية في كابول تعلق عملياتها بدءاً من اليوم

تواصل مساعدة الرعايا وأسرهم في أفغانستان من قطر

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، أنها علّقت عملياتها بدءاً من اليوم (الثلاثاء).

وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني نقلته "رويترز": "في حين سحبت الحكومة الأمريكية جنودها من كابول، سنواصل مساعدة المواطنين الأمريكيين وأسرهم في أفغانستان من الدوحة".

وأكملت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، أمس منهية حرباً دامت 20 عاماً.

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السفارة الأمريكية في كابول تعلق عملياتها بدءاً من اليوم
سبق

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، أنها علّقت عملياتها بدءاً من اليوم (الثلاثاء).

وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني نقلته "رويترز": "في حين سحبت الحكومة الأمريكية جنودها من كابول، سنواصل مساعدة المواطنين الأمريكيين وأسرهم في أفغانستان من الدوحة".

وأكملت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، أمس منهية حرباً دامت 20 عاماً.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:49 PM

السفارة الأمريكية في كابول تعلق عملياتها بدءاً من اليوم

تواصل مساعدة الرعايا وأسرهم في أفغانستان من قطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، أنها علّقت عملياتها بدءاً من اليوم (الثلاثاء).

وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني نقلته "رويترز": "في حين سحبت الحكومة الأمريكية جنودها من كابول، سنواصل مساعدة المواطنين الأمريكيين وأسرهم في أفغانستان من الدوحة".

وأكملت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، أمس منهية حرباً دامت 20 عاماً.

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