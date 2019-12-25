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النقل" تؤخر دوام منسوبيها غداً للتاسعة صباحاً بسبب الكسوف

حرصاً على سلامتهم.. وعلى حسابها بـ"تويتر"

أعلنت وزارة النقل تأخير دوام موظفيها، غداً الخميس؛ حرصاً على سلامة منسوبيها، ونظراً لتزامُن كسوف الشمس مع أوقات خروجهم من المنازل.

وتفصيلاً، قالت وزارة النقل على حسابها بـ"تويتر"، بأنه و‏حرصاً على سلامة منسوبي وزارة النقل، ونظراً لتزامن كسوف الشمس مع أوقات خروجهم من المنازل؛ وزير النقل يوجه بتأخير بدء الدوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة 9 صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة في أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح يوم غدٍ الخميس.

وبيّنت أن النظر لأشعة الشمس يسبّب تشوّهاً في الرؤية أو تغيراً في اللون قد يضر مع مرور الزمن.

وزارة النقل كسوف الشمس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النقل" تؤخر دوام منسوبيها غداً للتاسعة صباحاً بسبب الكسوف
سبق

أعلنت وزارة النقل تأخير دوام موظفيها، غداً الخميس؛ حرصاً على سلامة منسوبيها، ونظراً لتزامُن كسوف الشمس مع أوقات خروجهم من المنازل.

وتفصيلاً، قالت وزارة النقل على حسابها بـ"تويتر"، بأنه و‏حرصاً على سلامة منسوبي وزارة النقل، ونظراً لتزامن كسوف الشمس مع أوقات خروجهم من المنازل؛ وزير النقل يوجه بتأخير بدء الدوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة 9 صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة في أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح يوم غدٍ الخميس.

وبيّنت أن النظر لأشعة الشمس يسبّب تشوّهاً في الرؤية أو تغيراً في اللون قد يضر مع مرور الزمن.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
04:35 PM

النقل" تؤخر دوام منسوبيها غداً للتاسعة صباحاً بسبب الكسوف

حرصاً على سلامتهم.. وعلى حسابها بـ"تويتر"

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قاسم الخبراني - الرياض
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أعلنت وزارة النقل تأخير دوام موظفيها، غداً الخميس؛ حرصاً على سلامة منسوبيها، ونظراً لتزامُن كسوف الشمس مع أوقات خروجهم من المنازل.

وتفصيلاً، قالت وزارة النقل على حسابها بـ"تويتر"، بأنه و‏حرصاً على سلامة منسوبي وزارة النقل، ونظراً لتزامن كسوف الشمس مع أوقات خروجهم من المنازل؛ وزير النقل يوجه بتأخير بدء الدوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة 9 صباحاً حتى الرابعة عصراً.

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من النظر إلى أشعة الشمس في سماء المملكة في أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي صباح يوم غدٍ الخميس.

وبيّنت أن النظر لأشعة الشمس يسبّب تشوّهاً في الرؤية أو تغيراً في اللون قد يضر مع مرور الزمن.

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