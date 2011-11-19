"الخطوط السعودية" تحصد جائزة أفضل شركات الطيران تحسناً في آسيا والباسيفيك

في حفل توزيع "كابا آفييشن" للتميز في سنغافورة عن عام 2018

حازت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، جائزة التميز كأفضل شركة طيران في آسيا وباسيفيك تحسناً للعام الجاري 2018م، فيما حصلت شركة طيران "أديل" على جائزة التميز عن فئة أفضل شركة طيران ناشئة.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز مركز معلومات الطيران "كابا آفييشن" للتميز في سنغافورة، وهو مركز دولي متخصص في معلومات الطيران وشركات النقل الجوي ومقره الرئيسي في سيدني.

وتسلم الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي يان ألبريخت الجائزة التي تُمنح بشكل سنوي لشركة الطيران التي تتميز بأكبر استراتيجية بارزة خلال العام تؤثر إيجاباً على أداء الشركة وصناعة الطيران وتطورها، إضافة إلى ترسيخ دورها كشركة رائدة في مجال النقل الجوي.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي في الخطوط السعودية فهد بن عبدالله باهديله أن نيل "السعودية" هذه الجائزة العالمية يأتي تتويجاً جديداً وتقديراً دولياً لخطط التطوير والنقلة الكبيرة التي تشهدها الخطوط السعودية حالياً، منوهاً إلى المشاريع والبرامج الاستراتيجية التي تم إطلاقها لتطوير أداء الناقل الوطني ورفع كفاءته التشغيلية.

وأضاف "باهديله" أن برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها يتضمّن مجموعة من المبادرات في مجال تحديث وتنمية الأسطول وتطوير الخدمات وتنويع المنتجات بما يتناسب وكل شرائح المسافرين، وبرنامج (TOP5) الذي تم إطلاقه فبراير الماضي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال تطوير الخدمات في كل مواقع الخدمة خاصة على متن الطائرة للانضمام إلى نادي نخبة شركات الطيران العالمية بنهاية العام المقبل 2019م.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـCAPA بيتر هاربيسون: (لقد تحوّلت "السعودية" بشكل كامل، وبرزت كشركة طيران قوية ورائدة في الشبكة، مع وجود استراتيجية طموحة تدعم علامتها التجارية، وتسهم في نموها عبر التطوير المستمر واستحداث وجهات جديدة).

وأضاف: "تعد الخطوط السعودية في موقع جيد للاستفادة من السوق المحلي المزدهر مع التطور الكبير التي تشهده المملكة لتصبح وجهة سياحية وتجارية رئيسية، إضافة إلى شبكة رحلاتها الدولية المتنامية".