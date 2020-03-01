الأهلي يعطل النصر.. الهلال يوسع الفارق.. والاتحاد ينتفض أمام الشباب

"حمدالله" و"قوميز" غياب.." سبق " تقرأ الأبرز في جولة شباب الـ20

وسع الهلال الفارق بينه وغريمه التقليدي النصر إلى 5 نقاط، بعد أن تعثر الأخير بالتعادل أمام الأهلي، بينما حقق الأول فوزاً صعباً أمام التعاون، في ختام الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ( جولة شباب العشرين ).

كما سجل الاتحاد انتفاضة قوية أمام الشباب وأسقطه بخماسية، وتوالت انتصارات فرق المؤخرة، بغية الهروب من شبح الهبوط الذي بات يطارد أكثر من 4 فرق.

" سبق " تقرأ أبرز تحولات الجولة 20 من الدوري.

الهلال في الصدارة.. والأهلي يعطل النصر

من عنق الزجاجة حقق الهلال فوزاً صعباً على مضيفه التعاون 1/0 كان كافياً لتوسيع الفارق بينه والوصيف " النصر " إلى 5 نقاط، والأخير تعطل بالتعادل في محطة الأهلي 2/2.

انتفاضة الاتحاد.. وتراجع الوحدة

سجل الاتحاد خمسة أهداف في مرمى الشباب، كانت قابلة للزيادة في ظل ضياع دفاع شبابي واضح، وعدم فاعلية خط المقدمة في هذا اللقاء.

الأهداف الخمسة دفعت بالاتحاد إلى المركز الـ12، ويسعى المدير الفني للفريق "كاريلي" إلى دفع عجلة الفريق نحو مناطق الدفء، كما باتت حظوظه قائمة في تكرار الانتصار على الشباب ( ذهاباً وإياباً ) وبلوغ النهائي العربي ( كأس محمد السادس للأندية الأبطال - العرب ) في دور نصف النهائي.

في الجانب الآخر تراجع الوحدة في هذه الجولة "فنياً" بل وخسر من الفتح (أحد فرق ذيل القائمة)، ولازالت حظوظه قائمة في خطف بطاقة آسيوية ( المركز الثالث - 33 نقطة ).

وشهدت الجولة انتفاضة للاتفاق حينما أتخم شباك ضيفه أبها برباعية دفعت به للمركز الـ10.

ويتذيل العدالة قائمة الترتيب ( 14 نقطة فقط )، ويشاركه الخطر كل من، ضمك والفتح والحزام.

" حمدالله" و"قوميز" غياب عن التهديف

واصل الثنائي الهداف عبدالرزاق حمدالله ( النصر - 16 هدفاً) والفرنسي "قرميز" ( الهلال - 14 هدفاً ) الصيام عن التهديف في هذه الجولة، وسط ملاحقة من هداف الأهلي التاريخي عمر السومة ( الثالث - 12 هدفاً).