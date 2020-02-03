هذه الدولة تستأنف رحلاتها الجوية إلى الصين

بعد تعليق دام أياماً عدة على خلفية فيروس كورونا

قرّرت باكستان استئناف رحلاتها الجوية إلى الصين ابتداءً من اليوم بعد تعليق دام أياماً عدة على خلفية انتشار فيروس كورونا القاتل.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الباكستانية درية أمير؛ في تصريح صحفي، أن أول رحلة ستصل إلى مدينة كراتشي الباكستانية، صباح اليوم، قادمة من العاصمة بكين.

وكانت باكستان قد علّقت الرحلات الجوية إلى الصين في التاسع والعشرين من يناير الماضي؛ للحد من انتقال فيروس كورونا القاتل المنتشر في الصين.

من جهة أخرى، قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا؛ إن باكستان قادرة الآن على تشخيص فيروس كورونا، موضحاً أن باكستان حصلت على التقنية التي يمكن من خلالها تشخيص المصابين بهذا المرض.