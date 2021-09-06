مجموعة الـ7 تدعو الرئيس التونسي إلى سرعة العودة للنظام الدستوري

طالبته بتعيين وزير أول جديد

دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الاثنين)، إلى سرعة تعيين رئيس جديد للحكومة "وزير أول"، والعودة للنظام الدستوري، الذي يلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا.

ووفقاً لـ"رويترز"، يمثل البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح من جانب حلفاء تونس الغربيين منذ أن أحكم "سعيد" قبضته على سلطات الحكم في يوليو، في خطوة وصفها خصومه بأنها "انقلاب".