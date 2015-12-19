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"طاقة" تستحوذ على شركة Target Intervention لتوسيع خدماتها في عمليات الآبار

توفر تقنياتُها الكفاءةَ والتحكم أثناء عمليات الأنابيب الملتفة ومراقبة القياسات بقاع الآبار

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، اليوم، استحواذها على شركة Target Intervention، التي تقع في مدينة أرغاد بالنرويج، وهي شركة متخصصة في تطوير حلول أدوات الأنابيب الملتفة، وتتيح عملية القياس في الوقت الفعلي، وتحليل وتقييم وتحسين معالجات الآبار لتحسين إنتاجية المكامن، كجزء من استراتيجية "طاقة" لزيادة خدماتها في مجال حقول النفط، وسيساهم الاستحواذ في تعزيز قدرات الشركة فيما يخص عمليات خدمات التدخل في الآبار.

وتوفر تقنيات شركة Target Intervention الكفاءة والتحكم أثناء عمليات الأنابيب الملتفة من خلال التشغيل الكهربائي ومراقبة جميع القياسات في قاع الآبار. ومن خلال فريق البحث والتطوير، نجحت Target Intervention في تطوير أداة CHALLENGER ™ Electric Straddle Tool للتحفيز متعدد المراحل وDISCOVERY ™ e- DST، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد المبذول في عمليات الاستكشاف والاختبار لإنتاجية المكامن الجديدة.

من جانبه قال جميل الناصر، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة: "تتطلع شركة طاقة إلى انضمام شركة Target Intervention لخدماتها، وهي شركة مرموقة تتمتع بالخبرة، كما أن هذه الصفقة تتوافق مع استراتيجية طاقة للنمو والرقمنة".

وقالت مونيكا باك مالمين، المدير العام لشركة Target Intervention: "ستعمل خبرة (طاقة) "على تعزيز Target Intervention، وترسيخ مكانتنا كشركة تقنية رائدة في قطاع عمليات التدخل لخدمات الآبار".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"طاقة" تستحوذ على شركة Target Intervention لتوسيع خدماتها في عمليات الآبار
سبق

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، اليوم، استحواذها على شركة Target Intervention، التي تقع في مدينة أرغاد بالنرويج، وهي شركة متخصصة في تطوير حلول أدوات الأنابيب الملتفة، وتتيح عملية القياس في الوقت الفعلي، وتحليل وتقييم وتحسين معالجات الآبار لتحسين إنتاجية المكامن، كجزء من استراتيجية "طاقة" لزيادة خدماتها في مجال حقول النفط، وسيساهم الاستحواذ في تعزيز قدرات الشركة فيما يخص عمليات خدمات التدخل في الآبار.

وتوفر تقنيات شركة Target Intervention الكفاءة والتحكم أثناء عمليات الأنابيب الملتفة من خلال التشغيل الكهربائي ومراقبة جميع القياسات في قاع الآبار. ومن خلال فريق البحث والتطوير، نجحت Target Intervention في تطوير أداة CHALLENGER ™ Electric Straddle Tool للتحفيز متعدد المراحل وDISCOVERY ™ e- DST، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد المبذول في عمليات الاستكشاف والاختبار لإنتاجية المكامن الجديدة.

من جانبه قال جميل الناصر، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة: "تتطلع شركة طاقة إلى انضمام شركة Target Intervention لخدماتها، وهي شركة مرموقة تتمتع بالخبرة، كما أن هذه الصفقة تتوافق مع استراتيجية طاقة للنمو والرقمنة".

وقالت مونيكا باك مالمين، المدير العام لشركة Target Intervention: "ستعمل خبرة (طاقة) "على تعزيز Target Intervention، وترسيخ مكانتنا كشركة تقنية رائدة في قطاع عمليات التدخل لخدمات الآبار".

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
12:15 PM

"طاقة" تستحوذ على شركة Target Intervention لتوسيع خدماتها في عمليات الآبار

توفر تقنياتُها الكفاءةَ والتحكم أثناء عمليات الأنابيب الملتفة ومراقبة القياسات بقاع الآبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، اليوم، استحواذها على شركة Target Intervention، التي تقع في مدينة أرغاد بالنرويج، وهي شركة متخصصة في تطوير حلول أدوات الأنابيب الملتفة، وتتيح عملية القياس في الوقت الفعلي، وتحليل وتقييم وتحسين معالجات الآبار لتحسين إنتاجية المكامن، كجزء من استراتيجية "طاقة" لزيادة خدماتها في مجال حقول النفط، وسيساهم الاستحواذ في تعزيز قدرات الشركة فيما يخص عمليات خدمات التدخل في الآبار.

وتوفر تقنيات شركة Target Intervention الكفاءة والتحكم أثناء عمليات الأنابيب الملتفة من خلال التشغيل الكهربائي ومراقبة جميع القياسات في قاع الآبار. ومن خلال فريق البحث والتطوير، نجحت Target Intervention في تطوير أداة CHALLENGER ™ Electric Straddle Tool للتحفيز متعدد المراحل وDISCOVERY ™ e- DST، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد المبذول في عمليات الاستكشاف والاختبار لإنتاجية المكامن الجديدة.

من جانبه قال جميل الناصر، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة: "تتطلع شركة طاقة إلى انضمام شركة Target Intervention لخدماتها، وهي شركة مرموقة تتمتع بالخبرة، كما أن هذه الصفقة تتوافق مع استراتيجية طاقة للنمو والرقمنة".

وقالت مونيكا باك مالمين، المدير العام لشركة Target Intervention: "ستعمل خبرة (طاقة) "على تعزيز Target Intervention، وترسيخ مكانتنا كشركة تقنية رائدة في قطاع عمليات التدخل لخدمات الآبار".

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