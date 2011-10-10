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بالفيديو.. الإعلامي "جبريل أبودية" يعود قارئًا لنشرات الأخبار

"الإخبارية" تعمل على استقطاب المخضرمين لتدريب الشباب

ظهر الإعلامي المعروف "جبريل أبودية" على قناة "الإخبارية" قارئًا لنشرات الأخبار على شاشتها. وعودة "أبودية" لمكانه الطبيعي كان وراءها المدير العام الجديد لقناة الإخبارية والمسؤول عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة فارس بن حزام، وأثمر ذلك التوجه بتطعيم المذيعين الشباب بزملائهم المخضرمين خلق توازن للشرائح المستهدفة للمشاهدين من كل الأعمار.

وتشير معلومات "سبق" إلى أن إدارة "الإخبارية" تعمل حاليًا على استقطاب المذيعَين السابقَين محمد خيري وسفر الشهراني، وأيضًا جبريل أبودية، لتولي ملف تدريب الكفاءات الشابة في القناة بهدف رفع مستوى المذيعين السعوديين، وصقل مواهبهم.

جبريل أبودية قناة الإخبارية المدير العام لقناة الإخبارية فارس بن حزام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الإعلامي "جبريل أبودية" يعود قارئًا لنشرات الأخبار
سبق

ظهر الإعلامي المعروف "جبريل أبودية" على قناة "الإخبارية" قارئًا لنشرات الأخبار على شاشتها. وعودة "أبودية" لمكانه الطبيعي كان وراءها المدير العام الجديد لقناة الإخبارية والمسؤول عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة فارس بن حزام، وأثمر ذلك التوجه بتطعيم المذيعين الشباب بزملائهم المخضرمين خلق توازن للشرائح المستهدفة للمشاهدين من كل الأعمار.

وتشير معلومات "سبق" إلى أن إدارة "الإخبارية" تعمل حاليًا على استقطاب المذيعَين السابقَين محمد خيري وسفر الشهراني، وأيضًا جبريل أبودية، لتولي ملف تدريب الكفاءات الشابة في القناة بهدف رفع مستوى المذيعين السعوديين، وصقل مواهبهم.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:26 PM

بالفيديو.. الإعلامي "جبريل أبودية" يعود قارئًا لنشرات الأخبار

"الإخبارية" تعمل على استقطاب المخضرمين لتدريب الشباب

A A A
عيسى الحربي - الرياض
17
10,363

ظهر الإعلامي المعروف "جبريل أبودية" على قناة "الإخبارية" قارئًا لنشرات الأخبار على شاشتها. وعودة "أبودية" لمكانه الطبيعي كان وراءها المدير العام الجديد لقناة الإخبارية والمسؤول عن الشؤون الإخبارية في التلفزيون والإذاعة في الهيئة فارس بن حزام، وأثمر ذلك التوجه بتطعيم المذيعين الشباب بزملائهم المخضرمين خلق توازن للشرائح المستهدفة للمشاهدين من كل الأعمار.

وتشير معلومات "سبق" إلى أن إدارة "الإخبارية" تعمل حاليًا على استقطاب المذيعَين السابقَين محمد خيري وسفر الشهراني، وأيضًا جبريل أبودية، لتولي ملف تدريب الكفاءات الشابة في القناة بهدف رفع مستوى المذيعين السعوديين، وصقل مواهبهم.

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