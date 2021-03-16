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أسواق عبدالله العثيم: لا تستجيبوا للشائعات والمنتجات والسلع تلبي جميع الاحتياجات

العثيم يشيد بالجهود والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لمكافحة "كورونا"

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم، عبد الله بن صالح العثيم، بالجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره, والتي تعكس قدرة المملكة في حسن التعامل مع مثل هذه الأزمات وتطبيق التوصيات التي تقدمها الجهات المختصة بشكل سليم وكافٍ (حفاظًا) على صحة المواطنين والمقيمين في أرض الحرمين الشريفين.

وأوضح "العثيم" أن الشركة تقوم بالتزامن بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة عملائها وموظفيها بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن، بدءًا من التعقيم اليومي لجميع فروع البيع من سلاسل إمداد، وثلاجات ومنصات العرض، وعربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قِبل العملاء، إضافة إلى التزام الموظفين بالوقاية اللازمة من خلال استخدام المعقمات بشكل دوري، وارتداء القفازات والكمامات الواقية أثناء تعاملهم مع العملاء، ومع المواد الغذائية، لتقديم أفضل خدمة وأكثرها أمانًا للعميل.

وعبّر "العثيم" عن إشادته بالجهود المتواصلة التي تقوم بها ( جميع الوزارات المعنية والمتابعة الميدانية اليومية من وزارة التجارة) للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية ومراقبة سلاسل الإمداد والتوزيع في جميع مناطق المملكة.

وقال "العثيم" إن أسواق عبدالله العثيم حرصت منذ اليوم الأول لانتشار خبر تفشي فيروس كورونا في بعض الدول المجاورة على استباق وقراءة الأحداث وذلك بالتواصل مع جميع الشركات والموردين التجاريين بتوفير أرصدة إضافية من المنتجات والسلع الاستهلاكية خصوصًا المواد الغذائية ومواد التنظيف وذلك لتأمين احتياجات المواطن والمقيم بشكل دائم والمحافظة على مخزون احتياطي يضمن توفر كل الأصناف ويلبي احتياجات العملاء ويحافظ على ثبات الأسعار والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة أسواق عبد الله العثيم تقوم بالتعاون التام مع وزارة التجارة بمشاركة المعلومات بشكل يومي حول رصيد السلع الغذائية على مستوى مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى أسعار هذه السلع وذلك استجابة لطلب الوزارة ولتأدية واجبها المطلوب تجاه الوطن والمواطن والمقيم.

وأضاف أن أسواق عبد الله العثيم ستظل تؤدي دورها الوطني بالمساهمة في استقرار السوق وتوفير الأصناف وثبات الأسعار وذلك من خلال منافذها البيعية (242) فرعًا على مستوى المملكة وتوافر جميع الأصناف والمنتجات الغذائية بكميات كافية تغطي احتياجات العملاء دون أي تغيير.

وناشد "العثيم" المواطنين والمقيمين بعدم الاستجابة للشائعات التي تجلب المخاوف خصوصًا في ظل توفر المنتجات والسلع التموينية والمتابعة المتواصلة والاهتمام اليومي من وزارة التجارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أسواق عبدالله العثيم: لا تستجيبوا للشائعات والمنتجات والسلع تلبي جميع الاحتياجات
سبق

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم، عبد الله بن صالح العثيم، بالجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره, والتي تعكس قدرة المملكة في حسن التعامل مع مثل هذه الأزمات وتطبيق التوصيات التي تقدمها الجهات المختصة بشكل سليم وكافٍ (حفاظًا) على صحة المواطنين والمقيمين في أرض الحرمين الشريفين.

وأوضح "العثيم" أن الشركة تقوم بالتزامن بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة عملائها وموظفيها بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن، بدءًا من التعقيم اليومي لجميع فروع البيع من سلاسل إمداد، وثلاجات ومنصات العرض، وعربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قِبل العملاء، إضافة إلى التزام الموظفين بالوقاية اللازمة من خلال استخدام المعقمات بشكل دوري، وارتداء القفازات والكمامات الواقية أثناء تعاملهم مع العملاء، ومع المواد الغذائية، لتقديم أفضل خدمة وأكثرها أمانًا للعميل.

وعبّر "العثيم" عن إشادته بالجهود المتواصلة التي تقوم بها ( جميع الوزارات المعنية والمتابعة الميدانية اليومية من وزارة التجارة) للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية ومراقبة سلاسل الإمداد والتوزيع في جميع مناطق المملكة.

وقال "العثيم" إن أسواق عبدالله العثيم حرصت منذ اليوم الأول لانتشار خبر تفشي فيروس كورونا في بعض الدول المجاورة على استباق وقراءة الأحداث وذلك بالتواصل مع جميع الشركات والموردين التجاريين بتوفير أرصدة إضافية من المنتجات والسلع الاستهلاكية خصوصًا المواد الغذائية ومواد التنظيف وذلك لتأمين احتياجات المواطن والمقيم بشكل دائم والمحافظة على مخزون احتياطي يضمن توفر كل الأصناف ويلبي احتياجات العملاء ويحافظ على ثبات الأسعار والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة أسواق عبد الله العثيم تقوم بالتعاون التام مع وزارة التجارة بمشاركة المعلومات بشكل يومي حول رصيد السلع الغذائية على مستوى مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى أسعار هذه السلع وذلك استجابة لطلب الوزارة ولتأدية واجبها المطلوب تجاه الوطن والمواطن والمقيم.

وأضاف أن أسواق عبد الله العثيم ستظل تؤدي دورها الوطني بالمساهمة في استقرار السوق وتوفير الأصناف وثبات الأسعار وذلك من خلال منافذها البيعية (242) فرعًا على مستوى المملكة وتوافر جميع الأصناف والمنتجات الغذائية بكميات كافية تغطي احتياجات العملاء دون أي تغيير.

وناشد "العثيم" المواطنين والمقيمين بعدم الاستجابة للشائعات التي تجلب المخاوف خصوصًا في ظل توفر المنتجات والسلع التموينية والمتابعة المتواصلة والاهتمام اليومي من وزارة التجارة.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:44 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:30 AM

أسواق عبدالله العثيم: لا تستجيبوا للشائعات والمنتجات والسلع تلبي جميع الاحتياجات

العثيم يشيد بالجهود والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لمكافحة "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد رئيس مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم، عبد الله بن صالح العثيم، بالجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره, والتي تعكس قدرة المملكة في حسن التعامل مع مثل هذه الأزمات وتطبيق التوصيات التي تقدمها الجهات المختصة بشكل سليم وكافٍ (حفاظًا) على صحة المواطنين والمقيمين في أرض الحرمين الشريفين.

وأوضح "العثيم" أن الشركة تقوم بالتزامن بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة عملائها وموظفيها بما يتفق مع توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن، بدءًا من التعقيم اليومي لجميع فروع البيع من سلاسل إمداد، وثلاجات ومنصات العرض، وعربات التسوق قبل وبعد استخدامها من قِبل العملاء، إضافة إلى التزام الموظفين بالوقاية اللازمة من خلال استخدام المعقمات بشكل دوري، وارتداء القفازات والكمامات الواقية أثناء تعاملهم مع العملاء، ومع المواد الغذائية، لتقديم أفضل خدمة وأكثرها أمانًا للعميل.

وعبّر "العثيم" عن إشادته بالجهود المتواصلة التي تقوم بها ( جميع الوزارات المعنية والمتابعة الميدانية اليومية من وزارة التجارة) للتحقق من وفرة المنتجات والسلع التموينية ومراقبة سلاسل الإمداد والتوزيع في جميع مناطق المملكة.

وقال "العثيم" إن أسواق عبدالله العثيم حرصت منذ اليوم الأول لانتشار خبر تفشي فيروس كورونا في بعض الدول المجاورة على استباق وقراءة الأحداث وذلك بالتواصل مع جميع الشركات والموردين التجاريين بتوفير أرصدة إضافية من المنتجات والسلع الاستهلاكية خصوصًا المواد الغذائية ومواد التنظيف وذلك لتأمين احتياجات المواطن والمقيم بشكل دائم والمحافظة على مخزون احتياطي يضمن توفر كل الأصناف ويلبي احتياجات العملاء ويحافظ على ثبات الأسعار والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار السوق.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة أسواق عبد الله العثيم تقوم بالتعاون التام مع وزارة التجارة بمشاركة المعلومات بشكل يومي حول رصيد السلع الغذائية على مستوى مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى أسعار هذه السلع وذلك استجابة لطلب الوزارة ولتأدية واجبها المطلوب تجاه الوطن والمواطن والمقيم.

وأضاف أن أسواق عبد الله العثيم ستظل تؤدي دورها الوطني بالمساهمة في استقرار السوق وتوفير الأصناف وثبات الأسعار وذلك من خلال منافذها البيعية (242) فرعًا على مستوى المملكة وتوافر جميع الأصناف والمنتجات الغذائية بكميات كافية تغطي احتياجات العملاء دون أي تغيير.

وناشد "العثيم" المواطنين والمقيمين بعدم الاستجابة للشائعات التي تجلب المخاوف خصوصًا في ظل توفر المنتجات والسلع التموينية والمتابعة المتواصلة والاهتمام اليومي من وزارة التجارة.

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