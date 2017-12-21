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"الثقافة والملكية الفكرية" توقّعان مذكرة تعاون

لتعزيز حفظ الحقوق في القطاعات الثقافية

وقّعت وزارة الثقافة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم، مذكرة تعاون لوضع إطار عام للأهداف المشتركة وتعزيز حماية الملكية الفكرية في الشأن الثقافي بمختلف قطاعاته التابعة للوزارة.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومن جانب الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وتأتي مذكرة التعاون في إطار سعي وزارة الثقافة لتطوير بيئة الأعمال في القطاع الثقافي وجعلها بيئة محترفة وجاذبة للإنتاج الإبداعي والاستثمار فيه، من خلال حفظ حقوق المبدعين، وضمان حماية المُنتَج الإبداعي من الانتهاك والتعدّي، لتحقيق هدف رئيس من أهداف الوزارة المتمثل في جعل الثقافة عنصرًا مُسهمًا في الناتج الاقتصادي المحلي، إلى جانب جعلها نمط حياة للمجتمع، ووسيلة لتعزيز مكانة المملكة دوليًا.

وتتناول المذكرة محاور تعاون أساسية بين الوزارة والهيئة، ترتبط ببناء الأنظمة والسياسات المرتبطة بالملكية الفكرية، ودعم وتشجيع وتسهيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، إضافة إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وزيادة إثراء المحتوى المحلي لها بالقطاع الثقافي، لحماية الإنتاج الثقافي ورفع نسبته.

وحدّدت مذكرة التعاون بين الوزارة والهيئة المسارات الرئيسة التي سيعمل عليها الطرفان؛ وهي: إنشاء مكتب لإدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة، وإتاحة تسجيل الملكية الفكرية لأعمال ممارسي القطاع الثقافي من خلال التسجيل الاختياري للأعمال الثقافية، والتعاون لإنشاء منظمة غير ربحية لحماية حقوق المؤلف، والتعاون بشأن الانضمام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة باختصاص الطرفين، والتوعية لتعزيز المعرفة في مجالات الملكية الفكرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الثقافة والملكية الفكرية" توقّعان مذكرة تعاون
سبق

وقّعت وزارة الثقافة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم، مذكرة تعاون لوضع إطار عام للأهداف المشتركة وتعزيز حماية الملكية الفكرية في الشأن الثقافي بمختلف قطاعاته التابعة للوزارة.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومن جانب الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وتأتي مذكرة التعاون في إطار سعي وزارة الثقافة لتطوير بيئة الأعمال في القطاع الثقافي وجعلها بيئة محترفة وجاذبة للإنتاج الإبداعي والاستثمار فيه، من خلال حفظ حقوق المبدعين، وضمان حماية المُنتَج الإبداعي من الانتهاك والتعدّي، لتحقيق هدف رئيس من أهداف الوزارة المتمثل في جعل الثقافة عنصرًا مُسهمًا في الناتج الاقتصادي المحلي، إلى جانب جعلها نمط حياة للمجتمع، ووسيلة لتعزيز مكانة المملكة دوليًا.

وتتناول المذكرة محاور تعاون أساسية بين الوزارة والهيئة، ترتبط ببناء الأنظمة والسياسات المرتبطة بالملكية الفكرية، ودعم وتشجيع وتسهيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، إضافة إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وزيادة إثراء المحتوى المحلي لها بالقطاع الثقافي، لحماية الإنتاج الثقافي ورفع نسبته.

وحدّدت مذكرة التعاون بين الوزارة والهيئة المسارات الرئيسة التي سيعمل عليها الطرفان؛ وهي: إنشاء مكتب لإدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة، وإتاحة تسجيل الملكية الفكرية لأعمال ممارسي القطاع الثقافي من خلال التسجيل الاختياري للأعمال الثقافية، والتعاون لإنشاء منظمة غير ربحية لحماية حقوق المؤلف، والتعاون بشأن الانضمام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة باختصاص الطرفين، والتوعية لتعزيز المعرفة في مجالات الملكية الفكرية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
06:22 PM

"الثقافة والملكية الفكرية" توقّعان مذكرة تعاون

لتعزيز حفظ الحقوق في القطاعات الثقافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت وزارة الثقافة والهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم، مذكرة تعاون لوضع إطار عام للأهداف المشتركة وتعزيز حماية الملكية الفكرية في الشأن الثقافي بمختلف قطاعاته التابعة للوزارة.

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومن جانب الهيئة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وتأتي مذكرة التعاون في إطار سعي وزارة الثقافة لتطوير بيئة الأعمال في القطاع الثقافي وجعلها بيئة محترفة وجاذبة للإنتاج الإبداعي والاستثمار فيه، من خلال حفظ حقوق المبدعين، وضمان حماية المُنتَج الإبداعي من الانتهاك والتعدّي، لتحقيق هدف رئيس من أهداف الوزارة المتمثل في جعل الثقافة عنصرًا مُسهمًا في الناتج الاقتصادي المحلي، إلى جانب جعلها نمط حياة للمجتمع، ووسيلة لتعزيز مكانة المملكة دوليًا.

وتتناول المذكرة محاور تعاون أساسية بين الوزارة والهيئة، ترتبط ببناء الأنظمة والسياسات المرتبطة بالملكية الفكرية، ودعم وتشجيع وتسهيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، إضافة إلى رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وزيادة إثراء المحتوى المحلي لها بالقطاع الثقافي، لحماية الإنتاج الثقافي ورفع نسبته.

وحدّدت مذكرة التعاون بين الوزارة والهيئة المسارات الرئيسة التي سيعمل عليها الطرفان؛ وهي: إنشاء مكتب لإدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة، وإتاحة تسجيل الملكية الفكرية لأعمال ممارسي القطاع الثقافي من خلال التسجيل الاختياري للأعمال الثقافية، والتعاون لإنشاء منظمة غير ربحية لحماية حقوق المؤلف، والتعاون بشأن الانضمام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة باختصاص الطرفين، والتوعية لتعزيز المعرفة في مجالات الملكية الفكرية.

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