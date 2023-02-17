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19 ألف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة "سُبل"

خلال يناير .. تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً وتوفير معلومات

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استفادة 19481 سعودياً وسعودية من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سُبل)، وذلك خلال شهر يناير المنصرم.

وتهدف بوابة (سبل) إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق أخيراً بوابة (سُبل) المطورة على الرابط https://subol.sa، التي تساعد على اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

كما تهدف (سُبل) إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بُعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد (سُبل) على تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بُعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجاتهم.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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19 ألف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة "سُبل"
سبق

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استفادة 19481 سعودياً وسعودية من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سُبل)، وذلك خلال شهر يناير المنصرم.

وتهدف بوابة (سبل) إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق أخيراً بوابة (سُبل) المطورة على الرابط https://subol.sa، التي تساعد على اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

كما تهدف (سُبل) إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بُعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد (سُبل) على تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بُعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجاتهم.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
10:56 AM

19 ألف سعودي وسعودية استفادوا من خدمات وبرامج بوابة "سُبل"

خلال يناير .. تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً وتوفير معلومات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استفادة 19481 سعودياً وسعودية من الخدمات والبرامج التفاعلية التي تقدمها بوابة التثقيف والإرشاد المهني الإلكترونية (سُبل)، وذلك خلال شهر يناير المنصرم.

وتهدف بوابة (سبل) إلى تثقيف وتمكين الكوادر الوطنية مهنياً، وتوفير معلومات ومحتوى تفاعلي ومرئي عن سوق العمل، ومدعم باختبارات قياس الميول الوظيفي.

وأطلق الصندوق أخيراً بوابة (سُبل) المطورة على الرابط https://subol.sa، التي تساعد على اتخاذ خيارات تعلم وخيارات مهنية أفضل عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني.

كما تهدف (سُبل) إلى توفير بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية، وكذلك تتيح خدمة التواصل مع مرشدين مهنيين عن بُعد، لتقديم خدمة الإرشاد المهني للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة.

وتساعد (سُبل) على تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والمساهمة في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها، وتقديم الاستشارات المهنية عن بُعد وبشكل مباشر.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص والعمل الحر، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجاتهم.

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