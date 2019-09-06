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الأخضر يعاود تدريباته بعد ودية مالي.. وكدمة تبعد باهبري

عاود المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة تدريباته بعد مباراته الودية أمس الخميس أمأم منتخب مالي ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في الدمام، التي انتهت بالتعادل الإيجابي1-1.

ويستعد "الأخضر" لخوض مباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام منتخب اليمن التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة البحرينية المنامة.

وأجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد" الذي قسّم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس، واكتفوا بتمارين استرجاعية، في حين خصص "رينارد" للمجموعة الثانية تمارين اعتيادية، بدأت بالإحماء، ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق عددًا من التمارين التكتيكية.

وعلى صعيد متصل، اكتفى لاعب خط الوسط هتان باهبري بتمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت له عن تعرُّضه لكدمة في مشط القدم.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا السبت تدريباته على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة السادسة والنصف مساء استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يعاود تدريباته بعد ودية مالي.. وكدمة تبعد باهبري
سبق

عاود المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة تدريباته بعد مباراته الودية أمس الخميس أمأم منتخب مالي ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في الدمام، التي انتهت بالتعادل الإيجابي1-1.

ويستعد "الأخضر" لخوض مباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام منتخب اليمن التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة البحرينية المنامة.

وأجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد" الذي قسّم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس، واكتفوا بتمارين استرجاعية، في حين خصص "رينارد" للمجموعة الثانية تمارين اعتيادية، بدأت بالإحماء، ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق عددًا من التمارين التكتيكية.

وعلى صعيد متصل، اكتفى لاعب خط الوسط هتان باهبري بتمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت له عن تعرُّضه لكدمة في مشط القدم.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا السبت تدريباته على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة السادسة والنصف مساء استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
09:14 PM

الأخضر يعاود تدريباته بعد ودية مالي.. وكدمة تبعد باهبري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عاود المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة تدريباته بعد مباراته الودية أمس الخميس أمأم منتخب مالي ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًا في الدمام، التي انتهت بالتعادل الإيجابي1-1.

ويستعد "الأخضر" لخوض مباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام منتخب اليمن التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب البحرين الوطني بالعاصمة البحرينية المنامة.

وأجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد" الذي قسّم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس، واكتفوا بتمارين استرجاعية، في حين خصص "رينارد" للمجموعة الثانية تمارين اعتيادية، بدأت بالإحماء، ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق عددًا من التمارين التكتيكية.

وعلى صعيد متصل، اكتفى لاعب خط الوسط هتان باهبري بتمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت له عن تعرُّضه لكدمة في مشط القدم.

ويواصل المنتخب السعودي غدًا السبت تدريباته على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة السادسة والنصف مساء استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن.

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