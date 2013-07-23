جازان.. السيول تقطع طرقًا والفرق تستنفر والأمير يتابع التداعيات

مشهد حمل تقلبات جوية وهطولات على المحافظات الجبلية والساحلية

استنفرت الفرق الميدانية ،اليوم، في معظم محافظات جازان؛ من جراء سيول الأودية التي قطعت عددًا من الطرق نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.



من جانب آخر، تابع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ،اليوم، تداعيات وآثار التقلبات الجوية، التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من تقلبات وظواهر جوية، وهطول أمطار غزيرة على مدينة جازان وعدد من المحافظات الجبلية والساحلية، وجريان سيول عددٍ من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز، حيث اطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات.