شرطة ومحام.. سبب غريب يلغي رحلة طيران إلى فيينا

بين شركة سلوفينية ومواطن نمساوي قصة.. "المصادرة"!

ألغت شركة طيران في سلوفينيا رحلة إلى فيينا لسبب غريب تمثّل في خشيتها أن تتم مصادرة طائرتها بسبب عقوبة قدرها 250 يورو تدين بها لمواطن نمساوي، بحسب وكالة الأنباء السلوفينية.

وقالت الوكالة، اليوم الجمعة، وفق "سكاي نيوز عربية": إن الدين نابع من رحلة لشركة "أدريا إيروايز" حجزها المواطن النمساوي عائدًا من اليونان عام 2017، ولكنها ألغيت بالنهاية.



وأضافت أن المواطن النمساوي رفع القضية إلى منظمة معنية بحقوق المسافرين، والتي حولتها في نهاية المطاف إلى محكمة قضت لصالح المسافر.

وألغيت رحلة، أمس الخميس، القصيرة من العاصمة السلوفينية إلى فيينا، بعدما ظهر عميل لدى جهاز إنقاذ قانون نمساوي بالمطار برفقة عناصر من الشرطة ومحام، وبعد إلغاء الرحلة نقلت "أدريا إيروايز" المسافرين على متن حافلة.

