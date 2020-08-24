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يومي السبت والأحد.. الأولمبية السعودية تنظم منتدى اللاعبين الدولي

بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بالرياض

تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية ممثلة بلجنة ‏اللاعبين منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة برعاية رئيس اللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك يومي السبت والأحد ‏المقبلين 29-30 من أغسطس الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن ‏فهد الأولمبي بالرياض. ‏

ويستضيف المنتدى في اليوم الأول الذي ينطلق عند الثانية ظهراً رئيس لجنة المرأة ‏بالمجلس الأولمبي الآسيوي وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الدولية الشيخة ‏حياة بن عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وزير ‏الشباب والرياضة والفنون في زيمبابوي كيرستي كوفينتري، وعضو مجلس إدارة لجنة ‏اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وصاحب أول ميدالية أولمبية سعودية العداء هادي ‏صوعان، ومدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، ورئيس الاتحاد ‏السعودي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، وأخصائي التغذية الرياضية باللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز النفيسة، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو أبرار ‏بخاري، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي، ‏والحاصلة على برونزية الفروسية لقفز الحواجز في أولمبياد الشباب سنغافورة 2010م ‏دلما ملحس، وعضو لجنة اللاعبين في الأنوكا كادي كانوتيه.‏

وفي اليوم الثاني سيحل كل من: قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الكابتن ماجد ‏عبدالله، وحارس المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الدكتور تركي العواد، وعميد ‏اللاعبين السعوديين لكرة الماء ناصر الدغيثر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ‏للفروسية سابقاً أروى مطبقاني، ومدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي الزهراني، ‏ومدير التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية أوليفير نيامكي، ورئيس اللجنة السعودية ‏للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز، والمستشار الإقليمي السابق لليونسكو ‏مارسيلين دالي، والمستشار في التدريب والتطوير الدكتور محمد السليمان، ولاعب ‏المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا.‏

وسيتناول المنتدى كل ما يمس حياة الرياضي أثناء وبعد الممارسة، إضافة إلى مواضيع ‏في التغذية، والمنشطات، والمرأة في الرياضة، ودور الأسرة في حياة الرياضي، ‏واللاعبين بعد الاعتزال وغيرها. ‏

ويهدف المنتدى إلى تفعيل دور لجنة اللاعبين إعلامياً بما يخدم تطلعات الرياضيين، وفتح ‏أطر جديدة للتواصل ما بين اللاعبين السعوديين والدوليين، والتعريف بهم محلياً ودولياً، ‏وخلق منصة لمناقشة كافة المواضيع التي تهم الرياضي السعودي.‏

يذكر أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستقوم ببث المنتدى عبر حسابها على تويتر ‏‏(‏saudiolympic‏) والانستجرام (‏saudiolympicsa‏).‏

منتدى اللاعبين الدولي اللجنة الأولمبية العربية السعودية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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يومي السبت والأحد.. الأولمبية السعودية تنظم منتدى اللاعبين الدولي
سبق

تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية ممثلة بلجنة ‏اللاعبين منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة برعاية رئيس اللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك يومي السبت والأحد ‏المقبلين 29-30 من أغسطس الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن ‏فهد الأولمبي بالرياض. ‏

ويستضيف المنتدى في اليوم الأول الذي ينطلق عند الثانية ظهراً رئيس لجنة المرأة ‏بالمجلس الأولمبي الآسيوي وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الدولية الشيخة ‏حياة بن عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وزير ‏الشباب والرياضة والفنون في زيمبابوي كيرستي كوفينتري، وعضو مجلس إدارة لجنة ‏اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وصاحب أول ميدالية أولمبية سعودية العداء هادي ‏صوعان، ومدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، ورئيس الاتحاد ‏السعودي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، وأخصائي التغذية الرياضية باللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز النفيسة، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو أبرار ‏بخاري، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي، ‏والحاصلة على برونزية الفروسية لقفز الحواجز في أولمبياد الشباب سنغافورة 2010م ‏دلما ملحس، وعضو لجنة اللاعبين في الأنوكا كادي كانوتيه.‏

وفي اليوم الثاني سيحل كل من: قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الكابتن ماجد ‏عبدالله، وحارس المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الدكتور تركي العواد، وعميد ‏اللاعبين السعوديين لكرة الماء ناصر الدغيثر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ‏للفروسية سابقاً أروى مطبقاني، ومدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي الزهراني، ‏ومدير التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية أوليفير نيامكي، ورئيس اللجنة السعودية ‏للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز، والمستشار الإقليمي السابق لليونسكو ‏مارسيلين دالي، والمستشار في التدريب والتطوير الدكتور محمد السليمان، ولاعب ‏المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا.‏

وسيتناول المنتدى كل ما يمس حياة الرياضي أثناء وبعد الممارسة، إضافة إلى مواضيع ‏في التغذية، والمنشطات، والمرأة في الرياضة، ودور الأسرة في حياة الرياضي، ‏واللاعبين بعد الاعتزال وغيرها. ‏

ويهدف المنتدى إلى تفعيل دور لجنة اللاعبين إعلامياً بما يخدم تطلعات الرياضيين، وفتح ‏أطر جديدة للتواصل ما بين اللاعبين السعوديين والدوليين، والتعريف بهم محلياً ودولياً، ‏وخلق منصة لمناقشة كافة المواضيع التي تهم الرياضي السعودي.‏

يذكر أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستقوم ببث المنتدى عبر حسابها على تويتر ‏‏(‏saudiolympic‏) والانستجرام (‏saudiolympicsa‏).‏

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
07:42 PM

يومي السبت والأحد.. الأولمبية السعودية تنظم منتدى اللاعبين الدولي

بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم اللجنة الأولمبية العربية السعودية ممثلة بلجنة ‏اللاعبين منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة برعاية رئيس اللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك يومي السبت والأحد ‏المقبلين 29-30 من أغسطس الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن ‏فهد الأولمبي بالرياض. ‏

ويستضيف المنتدى في اليوم الأول الذي ينطلق عند الثانية ظهراً رئيس لجنة المرأة ‏بالمجلس الأولمبي الآسيوي وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الدولية الشيخة ‏حياة بن عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وزير ‏الشباب والرياضة والفنون في زيمبابوي كيرستي كوفينتري، وعضو مجلس إدارة لجنة ‏اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية وصاحب أول ميدالية أولمبية سعودية العداء هادي ‏صوعان، ومدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم سعد الشهري، ورئيس الاتحاد ‏السعودي للطب الرياضي الدكتور قاسم المعيدي، وأخصائي التغذية الرياضية باللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية عبدالعزيز النفيسة، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو أبرار ‏بخاري، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي، ‏والحاصلة على برونزية الفروسية لقفز الحواجز في أولمبياد الشباب سنغافورة 2010م ‏دلما ملحس، وعضو لجنة اللاعبين في الأنوكا كادي كانوتيه.‏

وفي اليوم الثاني سيحل كل من: قائد المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الكابتن ماجد ‏عبدالله، وحارس المنتخب السعودي لكرة القدم سابقاً الدكتور تركي العواد، وعميد ‏اللاعبين السعوديين لكرة الماء ناصر الدغيثر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي ‏للفروسية سابقاً أروى مطبقاني، ومدرب المنتخب السعودي للكاراتيه علي الزهراني، ‏ومدير التضامن الأولمبي باللجنة الأولمبية الدولية أوليفير نيامكي، ورئيس اللجنة السعودية ‏للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز، والمستشار الإقليمي السابق لليونسكو ‏مارسيلين دالي، والمستشار في التدريب والتطوير الدكتور محمد السليمان، ولاعب ‏المنتخب السعودي للتجديف حسين علي رضا.‏

وسيتناول المنتدى كل ما يمس حياة الرياضي أثناء وبعد الممارسة، إضافة إلى مواضيع ‏في التغذية، والمنشطات، والمرأة في الرياضة، ودور الأسرة في حياة الرياضي، ‏واللاعبين بعد الاعتزال وغيرها. ‏

ويهدف المنتدى إلى تفعيل دور لجنة اللاعبين إعلامياً بما يخدم تطلعات الرياضيين، وفتح ‏أطر جديدة للتواصل ما بين اللاعبين السعوديين والدوليين، والتعريف بهم محلياً ودولياً، ‏وخلق منصة لمناقشة كافة المواضيع التي تهم الرياضي السعودي.‏

يذكر أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستقوم ببث المنتدى عبر حسابها على تويتر ‏‏(‏saudiolympic‏) والانستجرام (‏saudiolympicsa‏).‏

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