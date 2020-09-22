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الثلاثاء المقبل عبر اتصال مرئي.. "العنقري" يرأس اجتماع سياسات "الإنتوساي"

تقرير الوضع المالي وتمويل الأجهزة الرقابية خلال الجائحة على جدول الأعمال

يرأس رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الاجتماع السابع عشر للجنة المقرر عقده يوم الثلاثاء 11 صفر 1442هـ، عبر الاتصال المرئي.

وتعد هذه اللجنة إحدى اللجان الرئيسة بالمنظمة الدولية التي يتولى الديوان رئاستها، وتُعنى بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية وإدارة الموارد المالية لمنظمة الإنتوساي.

وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة، وبرامج التمويل المقدمة للأجهزة الرقابية خلال جائحة كورونا؛ إضافة إلى استعراض عددٍ من التقارير المقدمة من رؤساء الأهداف الرئيسة الثلاثة، وتقرير لجنة القضايا الناشئة.

يُذكر، أنه إضافةً إلى تولي الديوان العام للمحاسبة رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالإنتوساي، فإنه يتولى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة ورئاسة اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

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الثلاثاء المقبل عبر اتصال مرئي.. "العنقري" يرأس اجتماع سياسات "الإنتوساي"
سبق

يرأس رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الاجتماع السابع عشر للجنة المقرر عقده يوم الثلاثاء 11 صفر 1442هـ، عبر الاتصال المرئي.

وتعد هذه اللجنة إحدى اللجان الرئيسة بالمنظمة الدولية التي يتولى الديوان رئاستها، وتُعنى بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية وإدارة الموارد المالية لمنظمة الإنتوساي.

وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة، وبرامج التمويل المقدمة للأجهزة الرقابية خلال جائحة كورونا؛ إضافة إلى استعراض عددٍ من التقارير المقدمة من رؤساء الأهداف الرئيسة الثلاثة، وتقرير لجنة القضايا الناشئة.

يُذكر، أنه إضافةً إلى تولي الديوان العام للمحاسبة رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالإنتوساي، فإنه يتولى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة ورئاسة اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
12:04 PM

الثلاثاء المقبل عبر اتصال مرئي.. "العنقري" يرأس اجتماع سياسات "الإنتوساي"

تقرير الوضع المالي وتمويل الأجهزة الرقابية خلال الجائحة على جدول الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يرأس رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي" الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، الاجتماع السابع عشر للجنة المقرر عقده يوم الثلاثاء 11 صفر 1442هـ، عبر الاتصال المرئي.

وتعد هذه اللجنة إحدى اللجان الرئيسة بالمنظمة الدولية التي يتولى الديوان رئاستها، وتُعنى بالإشراف والمتابعة على تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية وإدارة الموارد المالية لمنظمة الإنتوساي.

وسيناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها تقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للمنظمة، وبرامج التمويل المقدمة للأجهزة الرقابية خلال جائحة كورونا؛ إضافة إلى استعراض عددٍ من التقارير المقدمة من رؤساء الأهداف الرئيسة الثلاثة، وتقرير لجنة القضايا الناشئة.

يُذكر، أنه إضافةً إلى تولي الديوان العام للمحاسبة رئاسة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالإنتوساي، فإنه يتولى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة ورئاسة اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين.

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