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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12290 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال لـ150 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 30.83 نقطة ليقفل عند مستوى 12290.96 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، ومبكو، وصدر، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ينساب، والخريف، والخليج للتدريب، وأبو معطي، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.87% و 2.64%.

وكانت أسهم شركات: إعمار، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وصدر الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وصدر، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 87.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26070.78 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 179 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين و300 ألف سهم تقاسمتها 6559 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12290 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 30.83 نقطة ليقفل عند مستوى 12290.96 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، ومبكو، وصدر، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ينساب، والخريف، والخليج للتدريب، وأبو معطي، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.87% و 2.64%.

وكانت أسهم شركات: إعمار، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وصدر الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وصدر، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 87.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26070.78 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 179 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين و300 ألف سهم تقاسمتها 6559 صفقة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
04:04 PM

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12290 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال لـ150 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 30.83 نقطة ليقفل عند مستوى 12290.96 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، ومبكو، وصدر، وأسترا الصناعية، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ينساب، والخريف، والخليج للتدريب، وأبو معطي، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.87% و 2.64%.

وكانت أسهم شركات: إعمار، ودار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وصدر الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وصدر، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 87.52 نقطة ليقفل عند مستوى 26070.78 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 179 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين و300 ألف سهم تقاسمتها 6559 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,751
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,590
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,857
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,726

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