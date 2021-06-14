النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

مطار الملك فهد بالدمام يحذر القادمين منه وإليه من تقلبات جوية

بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد" حول أتربة مثارة ورياح سطحية

دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام وعبر حسابه في تويتر اليوم مرتاديه إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وتوجههم من وإلى المطار نظراً لعدم ملاءمة الأحوال الجوية.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية رفعت فيه درجة الإنذار من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ بالرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر للسابعة مساءً.‎

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مطار الملك فهد بالدمام يحذر القادمين منه وإليه من تقلبات جوية
سبق

دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام وعبر حسابه في تويتر اليوم مرتاديه إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وتوجههم من وإلى المطار نظراً لعدم ملاءمة الأحوال الجوية.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية رفعت فيه درجة الإنذار من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ بالرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر للسابعة مساءً.‎

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
03:43 PM

مطار الملك فهد بالدمام يحذر القادمين منه وإليه من تقلبات جوية

بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد" حول أتربة مثارة ورياح سطحية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
683

دعا مطار الملك فهد الدولي بالدمام وعبر حسابه في تويتر اليوم مرتاديه إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وتوجههم من وإلى المطار نظراً لعدم ملاءمة الأحوال الجوية.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية رفعت فيه درجة الإنذار من الأتربة المثارة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ بالرؤية.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر للسابعة مساءً.‎

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,763

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة