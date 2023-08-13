"الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية الإيكوادور

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس.
وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس.
وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس.
وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس.
وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.