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"الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية الإيكوادور

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس.

وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية الإيكوادور
سبق

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس.

وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
09:30 PM

"الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية الإيكوادور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس.

وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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