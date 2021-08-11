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التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية

قبل مواجهة الحزم في الدوري

حصل نادي التعاون على شهادة الكفاءة المالية، وذلك نظير التزام النادي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وبات التعاون تاسع الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي يستطيع إشراك لاعبيه الجدد في مواجهة الحزم غدًا ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري المحترفين السعودي.

التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية
سبق

حصل نادي التعاون على شهادة الكفاءة المالية، وذلك نظير التزام النادي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وبات التعاون تاسع الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي يستطيع إشراك لاعبيه الجدد في مواجهة الحزم غدًا ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري المحترفين السعودي.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
05:55 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:54 AM

التعاون يحصل على شهادة الكفاءة المالية

قبل مواجهة الحزم في الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
442

حصل نادي التعاون على شهادة الكفاءة المالية، وذلك نظير التزام النادي بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حتى تاريخ 30 أبريل 2021م وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وبات التعاون تاسع الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي يستطيع إشراك لاعبيه الجدد في مواجهة الحزم غدًا ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري المحترفين السعودي.

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