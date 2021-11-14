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بريطانيا.. قتيل ومصاب في انفجار سيارة قرب مستشفى في ليفربول

التحقيقات جارية للتعرف على الملابسات

أدى انفجار سيارة بالقرب من مستشفى في مدينة ليفربول بإنجلترا، اليوم (الأحد) إلى مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت شرطة ميرسيسايد، أن سيارة انفجرت في المستشفى، وأن التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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بريطانيا.. قتيل ومصاب في انفجار سيارة قرب مستشفى في ليفربول
سبق

أدى انفجار سيارة بالقرب من مستشفى في مدينة ليفربول بإنجلترا، اليوم (الأحد) إلى مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت شرطة ميرسيسايد، أن سيارة انفجرت في المستشفى، وأن التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
08:52 PM

بريطانيا.. قتيل ومصاب في انفجار سيارة قرب مستشفى في ليفربول

التحقيقات جارية للتعرف على الملابسات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى انفجار سيارة بالقرب من مستشفى في مدينة ليفربول بإنجلترا، اليوم (الأحد) إلى مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت شرطة ميرسيسايد، أن سيارة انفجرت في المستشفى، وأن التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث، وفقاً لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,140
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,159
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2.5 مليار ..

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