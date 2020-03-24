الإعلامي "السبيت" يُفجع بوفاة عمه

فُجِع الزميل الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم، ومقدم برنامج "بك أصبحنا" سبيت بن إبراهيم السبيت، بوفاة عمّه "سبيت بن عتيق السبيت"، وذلك بعد معاناته مع المرض.

وأديت صلاة الميت عليه عصر اليوم الثلاثاء في مقبرة المنصورية جنوب الرياض."



