ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، زار تركيا سرًا الشهر الماضي، بهدف التحضير لزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة الشهر المقبل. وأضافت الصحيفة أن "أوشبيز" التقى مع إبراهيم كلين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعمل كمستشار لاتصالات الرئيس التركي، وأحد المقربين منه. وأفادت بأن قناة الاتصال مع "كلين" كانت مفتوحة منذ فترة مع المسؤولين الإسرائيليين، خصوصًا مع رئيسة السفارة الإسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان، وهي الشخصية التي لعبت دورًا مهمًا في قضية الزوجين الإسرائيليين اللذين احتجزا في تركيا أخيرًا بتهمة التجسس. وكان "أردوغان" قد بيّن الأسبوع الماضي أن "هرتسوغ" سيزور تركيا في منتصف شهر مارس المقبل، بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.

مسؤول إسرائيلي زار تركيا سرًا واجتمع مع كبير مستشاري "أردوغان" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-10 ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، زار تركيا سرًا الشهر الماضي، بهدف التحضير لزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة الشهر المقبل.



وأضافت الصحيفة أن "أوشبيز" التقى مع إبراهيم كلين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعمل كمستشار لاتصالات الرئيس التركي، وأحد المقربين منه.



وأفادت بأن قناة الاتصال مع "كلين" كانت مفتوحة منذ فترة مع المسؤولين الإسرائيليين، خصوصًا مع رئيسة السفارة الإسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان، وهي الشخصية التي لعبت دورًا مهمًا في قضية الزوجين الإسرائيليين اللذين احتجزا في تركيا أخيرًا بتهمة التجسس.



وكان "أردوغان" قد بيّن الأسبوع الماضي أن "هرتسوغ" سيزور تركيا في منتصف شهر مارس المقبل، بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443 09:38 PM

مسؤول إسرائيلي زار تركيا سرًا واجتمع مع كبير مستشاري "أردوغان" "كلين" ظل قناة اتصال مفتوحة مع تل أبيب





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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، زار تركيا سرًا الشهر الماضي، بهدف التحضير لزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة الشهر المقبل.



وأضافت الصحيفة أن "أوشبيز" التقى مع إبراهيم كلين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعمل كمستشار لاتصالات الرئيس التركي، وأحد المقربين منه.



وأفادت بأن قناة الاتصال مع "كلين" كانت مفتوحة منذ فترة مع المسؤولين الإسرائيليين، خصوصًا مع رئيسة السفارة الإسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان، وهي الشخصية التي لعبت دورًا مهمًا في قضية الزوجين الإسرائيليين اللذين احتجزا في تركيا أخيرًا بتهمة التجسس.



وكان "أردوغان" قد بيّن الأسبوع الماضي أن "هرتسوغ" سيزور تركيا في منتصف شهر مارس المقبل، بعدما كانت الزيارة مقررة في مطلع الشهر الجاري.