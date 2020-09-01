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شاهد.. إستراتيجية واضحة لمكافحة "الجندب الأسود" بمكة والمدينة

تنفّذها "البيئة" بالتعاون مع 4 جهات حكومية بمشاركة المختصين

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع جامعة الملك فيصل لإعداد الدراسات والأبحاث، ومعهد أبحاث الحج والعمرة، ورئاسة شؤون الحرمين، وأمانة العاصمة المقدّسة، بوضع إستراتيجية واضحة للحد من ظهور الجندب الأسود في كل من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ وذلك بدايةً من خارج النطاق العمراني.

وأوضحت الوزارة، أن مختصين من إدارة الصحة النباتية بالوزارة، بمشاركة المعنيين في فرع الوزارة بمكة المكرّمة، قاموا بزيارة ميدانية إلى موقع الشركة التي ستقوم بعمل استكشاف ومكافحة الجندب الأسود في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ للاطلاع على جاهزية المشروع وتنفيذ خطط العمل، إلى جانب استعراض الإمكانات المتوافرة للمكافحة والقضاء على تلك الحشرات على الوجه المطلوب.

وبيَّنت أن الهدف المباشر لأي برنامج من برامج الرصد والاستكشاف لآفات الصحة أو الحشرات في منطقة معينة؛ هو تحديد أنواع تلك الحشرات الموجودة وطبيعتها لتجويد أعمال الاستكشاف والمكافحة، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك تم وضع وتنفيذ منظومة الاستكشاف الحشري والمكافحة لآفة الجندب الأسود، من خلال تحديد أنواع الجنادب السوداء وتوزيعها الجغرافي بالمنطقة وموسمية ظهورها والأسباب المرتبطة بذلك، ووضع خريطة لتحديد مواقع التكاثر المحتملة بالاستعانة بأجهزة (GPS) ونظم المعلومات الجغرافي.

كما تم تحديد بؤر التوالد بدقة في المناطق ذات الخطورة العالية التي تمتاز بالكثافة العالية للحشرة وتكون فيها الأولوية في المكافحة، وتحديد التذبذب الموسمي للحشرة من أجل التأكيد أو التشديد الخاص على المكافحة والتحول، وتقييم أعمال المكافحة، مع الأخذ في الحسبان تنفيذ العمل بالمنطقة وفق المخطط العام وضمن حدودها المعتمدة إدارياً، إضافة إلى خصوصية المنطقة من ناحية موقعها الجغرافي، والالتزام باستخدام أحدث الطرق والوسائل والأدوات التي تضمن الكفاءة العامة لمستوى الأداء.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. إستراتيجية واضحة لمكافحة "الجندب الأسود" بمكة والمدينة
سبق

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع جامعة الملك فيصل لإعداد الدراسات والأبحاث، ومعهد أبحاث الحج والعمرة، ورئاسة شؤون الحرمين، وأمانة العاصمة المقدّسة، بوضع إستراتيجية واضحة للحد من ظهور الجندب الأسود في كل من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ وذلك بدايةً من خارج النطاق العمراني.

وأوضحت الوزارة، أن مختصين من إدارة الصحة النباتية بالوزارة، بمشاركة المعنيين في فرع الوزارة بمكة المكرّمة، قاموا بزيارة ميدانية إلى موقع الشركة التي ستقوم بعمل استكشاف ومكافحة الجندب الأسود في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ للاطلاع على جاهزية المشروع وتنفيذ خطط العمل، إلى جانب استعراض الإمكانات المتوافرة للمكافحة والقضاء على تلك الحشرات على الوجه المطلوب.

وبيَّنت أن الهدف المباشر لأي برنامج من برامج الرصد والاستكشاف لآفات الصحة أو الحشرات في منطقة معينة؛ هو تحديد أنواع تلك الحشرات الموجودة وطبيعتها لتجويد أعمال الاستكشاف والمكافحة، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك تم وضع وتنفيذ منظومة الاستكشاف الحشري والمكافحة لآفة الجندب الأسود، من خلال تحديد أنواع الجنادب السوداء وتوزيعها الجغرافي بالمنطقة وموسمية ظهورها والأسباب المرتبطة بذلك، ووضع خريطة لتحديد مواقع التكاثر المحتملة بالاستعانة بأجهزة (GPS) ونظم المعلومات الجغرافي.

كما تم تحديد بؤر التوالد بدقة في المناطق ذات الخطورة العالية التي تمتاز بالكثافة العالية للحشرة وتكون فيها الأولوية في المكافحة، وتحديد التذبذب الموسمي للحشرة من أجل التأكيد أو التشديد الخاص على المكافحة والتحول، وتقييم أعمال المكافحة، مع الأخذ في الحسبان تنفيذ العمل بالمنطقة وفق المخطط العام وضمن حدودها المعتمدة إدارياً، إضافة إلى خصوصية المنطقة من ناحية موقعها الجغرافي، والالتزام باستخدام أحدث الطرق والوسائل والأدوات التي تضمن الكفاءة العامة لمستوى الأداء.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:04 AM

شاهد.. إستراتيجية واضحة لمكافحة "الجندب الأسود" بمكة والمدينة

تنفّذها "البيئة" بالتعاون مع 4 جهات حكومية بمشاركة المختصين

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع جامعة الملك فيصل لإعداد الدراسات والأبحاث، ومعهد أبحاث الحج والعمرة، ورئاسة شؤون الحرمين، وأمانة العاصمة المقدّسة، بوضع إستراتيجية واضحة للحد من ظهور الجندب الأسود في كل من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ وذلك بدايةً من خارج النطاق العمراني.

وأوضحت الوزارة، أن مختصين من إدارة الصحة النباتية بالوزارة، بمشاركة المعنيين في فرع الوزارة بمكة المكرّمة، قاموا بزيارة ميدانية إلى موقع الشركة التي ستقوم بعمل استكشاف ومكافحة الجندب الأسود في منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ للاطلاع على جاهزية المشروع وتنفيذ خطط العمل، إلى جانب استعراض الإمكانات المتوافرة للمكافحة والقضاء على تلك الحشرات على الوجه المطلوب.

وبيَّنت أن الهدف المباشر لأي برنامج من برامج الرصد والاستكشاف لآفات الصحة أو الحشرات في منطقة معينة؛ هو تحديد أنواع تلك الحشرات الموجودة وطبيعتها لتجويد أعمال الاستكشاف والمكافحة، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك تم وضع وتنفيذ منظومة الاستكشاف الحشري والمكافحة لآفة الجندب الأسود، من خلال تحديد أنواع الجنادب السوداء وتوزيعها الجغرافي بالمنطقة وموسمية ظهورها والأسباب المرتبطة بذلك، ووضع خريطة لتحديد مواقع التكاثر المحتملة بالاستعانة بأجهزة (GPS) ونظم المعلومات الجغرافي.

كما تم تحديد بؤر التوالد بدقة في المناطق ذات الخطورة العالية التي تمتاز بالكثافة العالية للحشرة وتكون فيها الأولوية في المكافحة، وتحديد التذبذب الموسمي للحشرة من أجل التأكيد أو التشديد الخاص على المكافحة والتحول، وتقييم أعمال المكافحة، مع الأخذ في الحسبان تنفيذ العمل بالمنطقة وفق المخطط العام وضمن حدودها المعتمدة إدارياً، إضافة إلى خصوصية المنطقة من ناحية موقعها الجغرافي، والالتزام باستخدام أحدث الطرق والوسائل والأدوات التي تضمن الكفاءة العامة لمستوى الأداء.

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