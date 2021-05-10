الكويت.. حريق في حقل "برقان للنفط" وإصابة أحد العاملين

لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة

شبّ فجر اليوم الإثنين، حريق محدود في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير للنفط بالكويت؛ ما أدى إلى إصابة عامليْن من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة.

وكان قصي العامر؛ الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، قد كشف عن "اندلاع حريق محدود، فجر اليوم، في أحد مواقع العمل في حقل برقان الكبير؛ ما نتج عنه إصابة عامليْن من عمال أحد مقاولي الشركة بإصابات طفيفة؛ قد تم نقلهما على الفور إلى مستشفى الأحمدي، وهما بحالة مستقرة"، مشيراً إلى أنه "بسرعة استجابة الفرق المعنية بالشركة والتطبيق الفوري لخطط الطوارئ، تمّت السيطرة على موقع الحريق، ولا يوجد أي تأثير على عمليات إنتاج النفط".

وأوضح قصي العامر؛ وفق صحيفة "الرأي"، أن "الشركة استجابت على الفور بجميع فرقها المعنية من إسعاف وإطفاء وعمليات والفرق المساندة الأخرى التابعة لها حسب الإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات، كما وُجدت في الموقع فرقة إسناد من قوة الإطفاء العام"، لافتاً إلى أنه "كما هو معمول به في مثل هذه الحالات، سيتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث حسب الإجراءات المتبعة بالشركة".

وكانت الصحيفة قد ذكرت، في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن حريقاً نشب في حقل برقان بسبب الغاز، والوضع تحت السيطرة، مشيرة إلى خروج عاملين كانا قد أُصيبا بجروح طفيفة من جرّاء الحريق من المستشفى، وذلك بعد التأكّد من سلامتهما.