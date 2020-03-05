"رويترز": اتهام موظفة في وزارة الدفاع الأمريكية بتسريب معلومات سرية لحزب الله الإرهابي

متضمنة أسماءً لشخصيات تعاونت مع الولايات المتحدة

قالت الحكومة الأمريكية: إنها اتهمت موظفة في وزارة الدفاع بتسريبها لمعلومات سرية لشخصية أجنبية مرتبطة بحزب الله اللبناني الإرهابي، وكشفها لأسماء مصادر أمريكية مهمة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتم القبض على مريم طه طومسون، ذات الـ61 عامًا في روتشستر على أيدي عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في قاعدة عسكرية في أربيل، العراق، بتاريخ 27/فبراير. وقال جون ديمرز، مساعد مدعي عام وزارة العدل لشؤون الأمن القومي في بيان له: "أثناء التواجد في منطقة خاضعة للحرب، اتهمت المدعى عليها بتسريب معلومات قومية دفاعية حساسة متضمنة أسماءً لشخصيات تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية، لشخصية لبنانية مقيمة في الخارج".