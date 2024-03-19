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بالأرقام والصور.. "بلدية الداير" تواصل جهودها الوقائية لمنع تفشي "كورونا"

أغلقت 30 محل حلاقة و3 مقاه وجميع المجمعات النسائية والمشاغل بالمحافظة

تواصل بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان جهودها الاحترازية والوقائية في منع تفشي فيروس كورونا من خلال عدة فرق، شُكلت بمتابعة وتوجيه من رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور.

وتفصيلاً، تضمنت الفرق: الرقابة الصحية، والنظافة، والرش، ومراقبة الأسواق، وتعمل على فترتين صباحية ومسائية، لتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية حول ذلك.

وقامت البلدية خلال الأسبوع الأول بإغلاق 30 محل حلاقة في مدينة الداير، ومختلف المراكز التابعة لها وعددها 8 مراكز، وإغلاق جميع المجمعات النسائية والمشاغل، وإغلاق عدد 3 مقاه، وإشعار 29 مطعماً ومخبزاً بمنع تقديم الطلبات "محلي"، وإشعار 23 سوبر ماركت وبقالات لتعقيم عربات التسوق ومقابض ثلاجات العرض، بالإضافة إلى تطهير "رسبشن" المحاسبة بعد مغادرة كل زبون، والتنوية على 18 محلاً للخضار والفواكه بتغليف الخضار والفواكه ولبس الكمامات والقفازات أثناء البيع.

وقامت فرق الرقابة الصحية في البلدية بعمل التوعية والشرح للعمالة في كيفية استخدام المطهرات والمعقمات عند مداخل المحل، وفي المقابض، وعند الثلاجات التي يستخدمها الزبائن بكثرة، منعاً لانتقال العدوى.

وعملت فرق النظافة على تعقيم وتطهير البلدية ومكاتب الموظفين وتكثيف النظافة في الأحياء والمداخل والقرى الجبلية، وقامت البلدية بإغلاق الحديقة العامة والملعب والممشى حتى إشعار آخر، وتكثيف الرش داخل الأحياء السكنية، مع إلزام العمالة بلبس الكمامات والقفازات حماية لهم وللمجتمع من حولهم.

وأكدت البلدية على الجميع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة وفي حال وجدت مخالفات الإبلاغ على الرقم 940.

بلدية الداير فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأرقام والصور.. "بلدية الداير" تواصل جهودها الوقائية لمنع تفشي "كورونا"
سبق

تواصل بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان جهودها الاحترازية والوقائية في منع تفشي فيروس كورونا من خلال عدة فرق، شُكلت بمتابعة وتوجيه من رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور.

وتفصيلاً، تضمنت الفرق: الرقابة الصحية، والنظافة، والرش، ومراقبة الأسواق، وتعمل على فترتين صباحية ومسائية، لتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية حول ذلك.

وقامت البلدية خلال الأسبوع الأول بإغلاق 30 محل حلاقة في مدينة الداير، ومختلف المراكز التابعة لها وعددها 8 مراكز، وإغلاق جميع المجمعات النسائية والمشاغل، وإغلاق عدد 3 مقاه، وإشعار 29 مطعماً ومخبزاً بمنع تقديم الطلبات "محلي"، وإشعار 23 سوبر ماركت وبقالات لتعقيم عربات التسوق ومقابض ثلاجات العرض، بالإضافة إلى تطهير "رسبشن" المحاسبة بعد مغادرة كل زبون، والتنوية على 18 محلاً للخضار والفواكه بتغليف الخضار والفواكه ولبس الكمامات والقفازات أثناء البيع.

وقامت فرق الرقابة الصحية في البلدية بعمل التوعية والشرح للعمالة في كيفية استخدام المطهرات والمعقمات عند مداخل المحل، وفي المقابض، وعند الثلاجات التي يستخدمها الزبائن بكثرة، منعاً لانتقال العدوى.

وعملت فرق النظافة على تعقيم وتطهير البلدية ومكاتب الموظفين وتكثيف النظافة في الأحياء والمداخل والقرى الجبلية، وقامت البلدية بإغلاق الحديقة العامة والملعب والممشى حتى إشعار آخر، وتكثيف الرش داخل الأحياء السكنية، مع إلزام العمالة بلبس الكمامات والقفازات حماية لهم وللمجتمع من حولهم.

وأكدت البلدية على الجميع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة وفي حال وجدت مخالفات الإبلاغ على الرقم 940.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:59 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:06 AM

بالأرقام والصور.. "بلدية الداير" تواصل جهودها الوقائية لمنع تفشي "كورونا"

أغلقت 30 محل حلاقة و3 مقاه وجميع المجمعات النسائية والمشاغل بالمحافظة

A A A
عبدالرحمن السلماني - جازان
0
1,406

تواصل بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان جهودها الاحترازية والوقائية في منع تفشي فيروس كورونا من خلال عدة فرق، شُكلت بمتابعة وتوجيه من رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور.

وتفصيلاً، تضمنت الفرق: الرقابة الصحية، والنظافة، والرش، ومراقبة الأسواق، وتعمل على فترتين صباحية ومسائية، لتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية حول ذلك.

وقامت البلدية خلال الأسبوع الأول بإغلاق 30 محل حلاقة في مدينة الداير، ومختلف المراكز التابعة لها وعددها 8 مراكز، وإغلاق جميع المجمعات النسائية والمشاغل، وإغلاق عدد 3 مقاه، وإشعار 29 مطعماً ومخبزاً بمنع تقديم الطلبات "محلي"، وإشعار 23 سوبر ماركت وبقالات لتعقيم عربات التسوق ومقابض ثلاجات العرض، بالإضافة إلى تطهير "رسبشن" المحاسبة بعد مغادرة كل زبون، والتنوية على 18 محلاً للخضار والفواكه بتغليف الخضار والفواكه ولبس الكمامات والقفازات أثناء البيع.

وقامت فرق الرقابة الصحية في البلدية بعمل التوعية والشرح للعمالة في كيفية استخدام المطهرات والمعقمات عند مداخل المحل، وفي المقابض، وعند الثلاجات التي يستخدمها الزبائن بكثرة، منعاً لانتقال العدوى.

وعملت فرق النظافة على تعقيم وتطهير البلدية ومكاتب الموظفين وتكثيف النظافة في الأحياء والمداخل والقرى الجبلية، وقامت البلدية بإغلاق الحديقة العامة والملعب والممشى حتى إشعار آخر، وتكثيف الرش داخل الأحياء السكنية، مع إلزام العمالة بلبس الكمامات والقفازات حماية لهم وللمجتمع من حولهم.

وأكدت البلدية على الجميع ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة وفي حال وجدت مخالفات الإبلاغ على الرقم 940.

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