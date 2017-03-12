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الدفاع المدني تحذر: الأمطار تضرب 6 محافظات بمنطقة مكة المكرمة

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعرض للمخاطر والبقاء بمنطقة آمنة

‎حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من أمطار من خفيفة إلى متوسطة تضرب العاصمة المقدسة وجدة والطائف وخليص والكامل ورابغ غداً الجمعة، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك وفقاً لما أوردته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات.

و‎دعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

حالة الطقس الدفاع المدني أمطار مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني تحذر: الأمطار تضرب 6 محافظات بمنطقة مكة المكرمة
سبق

‎حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من أمطار من خفيفة إلى متوسطة تضرب العاصمة المقدسة وجدة والطائف وخليص والكامل ورابغ غداً الجمعة، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك وفقاً لما أوردته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات.

و‎دعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:15 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:53 PM

الدفاع المدني تحذر: الأمطار تضرب 6 محافظات بمنطقة مكة المكرمة

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعرض للمخاطر والبقاء بمنطقة آمنة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
5,946

‎حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من أمطار من خفيفة إلى متوسطة تضرب العاصمة المقدسة وجدة والطائف وخليص والكامل ورابغ غداً الجمعة، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك وفقاً لما أوردته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار على تلك المحافظات.

و‎دعا إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‎وأهاب الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

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