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"الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة تبدأ الأحد

على أجزاء من شمال وغرب وجنوب وشرق المملكة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.

وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "بعد انتهاء الحالة الممطرة 11 الخميس 1442/7/13هـ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من الأحد 1442/7/16هـ، ومن المتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة".

وأضاف "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين 2021/7/17م، يتراوح من 4 لـ 6 C تحت المتابعة".

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة تبدأ الأحد
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.

وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "بعد انتهاء الحالة الممطرة 11 الخميس 1442/7/13هـ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من الأحد 1442/7/16هـ، ومن المتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة".

وأضاف "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين 2021/7/17م، يتراوح من 4 لـ 6 C تحت المتابعة".

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
11:16 PM

"الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة تبدأ الأحد

على أجزاء من شمال وغرب وجنوب وشرق المملكة

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منصور الشلاقي - الرياض
3
7,885

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.

وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "بعد انتهاء الحالة الممطرة 11 الخميس 1442/7/13هـ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من الأحد 1442/7/16هـ، ومن المتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة".

وأضاف "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين 2021/7/17م، يتراوح من 4 لـ 6 C تحت المتابعة".

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