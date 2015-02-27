توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.
وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "بعد انتهاء الحالة الممطرة 11 الخميس 1442/7/13هـ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من الأحد 1442/7/16هـ، ومن المتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة".
وأضاف "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين 2021/7/17م، يتراوح من 4 لـ 6 C تحت المتابعة".
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"الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة تبدأ الأحد
على أجزاء من شمال وغرب وجنوب وشرق المملكة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.
وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "بعد انتهاء الحالة الممطرة 11 الخميس 1442/7/13هـ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من الأحد 1442/7/16هـ، ومن المتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة".
وأضاف "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين 2021/7/17م، يتراوح من 4 لـ 6 C تحت المتابعة".
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.
"الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة تبدأ الأحد
على أجزاء من شمال وغرب وجنوب وشرق المملكة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.
وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "بعد انتهاء الحالة الممطرة 11 الخميس 1442/7/13هـ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من الأحد 1442/7/16هـ، ومن المتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة".
وأضاف "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين 2021/7/17م، يتراوح من 4 لـ 6 C تحت المتابعة".