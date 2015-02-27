توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة. وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "بعد انتهاء الحالة الممطرة 11 الخميس 1442/7/13هـ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من الأحد 1442/7/16هـ، ومن المتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة". وأضاف "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين 2021/7/17م، يتراوح من 4 لـ 6 C تحت المتابعة".

"الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة تبدأ الأحد منصور الشلاقي سبق 2021-02-26 توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.



وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "بعد انتهاء الحالة الممطرة 11 الخميس 1442/7/13هـ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من الأحد 1442/7/16هـ، ومن المتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة".



وأضاف "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين 2021/7/17م، يتراوح من 4 لـ 6 C تحت المتابعة".

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442 11:16 PM

"الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة تبدأ الأحد على أجزاء من شمال وغرب وجنوب وشرق المملكة





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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة وسريعة -إن شاء الله - من الأحد المقبل، يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة.



وتفصيلاً، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "بعد انتهاء الحالة الممطرة 11 الخميس 1442/7/13هـ متوقع حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من الأحد 1442/7/16هـ، ومن المتوقع أن يكون نطاق تأثيرها على أجزاء من شمال وغرب وجنوب ووسط وشرق المملكة".



وأضاف "يرافق ذلك ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من الاثنين 2021/7/17م، يتراوح من 4 لـ 6 C تحت المتابعة".