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بعد اختفائها الغامض ليومين.. العثور على "فتاة مكة" بصحة جيدة

كانت مع شقيقها وفَقَد أثرها أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي

كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه تم العثور على "فتاة مكة" التي اختفت في ظروف غامضة من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي مساء أمس الأول.

وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على الفتاة بمكة المكرمة، وهي بصحة جيدة.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد تَلَقّت بلاغًا مساء أمس الأول عن اختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.

وأفادت المعلومات حينها، بأن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما كان هو داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها.

وباشرت الجهات الأمنية حينها الموقع فور تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق في الحادثة للوصول إلى الفتاة، التي تم العثور عليها في وقت لاحق.

مكة المكرمة اختفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد اختفائها الغامض ليومين.. العثور على "فتاة مكة" بصحة جيدة
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه تم العثور على "فتاة مكة" التي اختفت في ظروف غامضة من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي مساء أمس الأول.

وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على الفتاة بمكة المكرمة، وهي بصحة جيدة.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد تَلَقّت بلاغًا مساء أمس الأول عن اختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.

وأفادت المعلومات حينها، بأن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما كان هو داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها.

وباشرت الجهات الأمنية حينها الموقع فور تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق في الحادثة للوصول إلى الفتاة، التي تم العثور عليها في وقت لاحق.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
11:26 AM

بعد اختفائها الغامض ليومين.. العثور على "فتاة مكة" بصحة جيدة

كانت مع شقيقها وفَقَد أثرها أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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9,945

كشفت مصادر لـ"سبق"، أنه تم العثور على "فتاة مكة" التي اختفت في ظروف غامضة من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي مساء أمس الأول.

وأشارت المصادر إلى أنه تم العثور على الفتاة بمكة المكرمة، وهي بصحة جيدة.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد تَلَقّت بلاغًا مساء أمس الأول عن اختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.

وأفادت المعلومات حينها، بأن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما كان هو داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها.

وباشرت الجهات الأمنية حينها الموقع فور تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق في الحادثة للوصول إلى الفتاة، التي تم العثور عليها في وقت لاحق.

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