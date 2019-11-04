النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الميسري" يشيد بجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي

نوه بالدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات

أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية أحمد الميسري بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الميسري، خلال اجتماع حكومي بمحافظة مأرب، قوله: "إن حكومة بلاده داعية سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها المملكة من أجل السلام ونحن معها".

وأعرب وزير الداخلية اليمني عن تقديره للجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية.

اليمن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري ميليشيا الحوثي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الميسري" يشيد بجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي
سبق

أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية أحمد الميسري بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الميسري، خلال اجتماع حكومي بمحافظة مأرب، قوله: "إن حكومة بلاده داعية سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها المملكة من أجل السلام ونحن معها".

وأعرب وزير الداخلية اليمني عن تقديره للجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
01:15 AM

"الميسري" يشيد بجهود السعودية لتوحيد الصف اليمني في مواجهة ميليشيا الحوثي

نوه بالدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
0
896

أشاد نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الداخلية أحمد الميسري بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتوحيد صفوف اليمنيين في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتفصيلاً، نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الميسري، خلال اجتماع حكومي بمحافظة مأرب، قوله: "إن حكومة بلاده داعية سلام ومع السلام ومع الخطوات التي ترتب لها المملكة من أجل السلام ونحن معها".

وأعرب وزير الداخلية اليمني عن تقديره للجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لحكومة بلاده وشعبها في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتنموية والإنسانية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,567
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,893
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,328
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,522

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة