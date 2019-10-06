رئيس الجامعة العربية المفتوحة: جائزة الأمير طلال مسيرة تنموية رائدة

تعمل وفق أهداف رؤية 2030 في مجال "مكافحة الفقر"

قال مدير الجامعة العربية المفتوحة في السعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني: إن جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية تزيّنت باسمه؛ تقديرًا وعرفانًا لما قدمه من أعمال نيّره في المنظمات غير الربحية، والتي تعمل وفق أهداف التنمية المستدامة 2030.



وأضاف: تأتي الجائزة في مجال "مكافحة الفقر"، وكانت أهداف الأمير طلال -رحمه الله- نبيلة في تنمية الأفراد والكوادر البشرية والاستثمار في الإنسان؛ كونه عضوًا فعالًا في المجتمع للمساهمة في بناء الوطن.



وتابع: "الجائزة تضمّ نخبة من القيادات والشخصيات الكبيرة حول العالم التي تعكس مدى أهمية ومكانة هذه الجائزة وتميّزها على الصعيد العالمي، وتأتي استكمالاً لدور المملكة الرائدة في تنمية الإنسان والأوطان منذ تأسيسها وحتى عهدنا الزاهر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-".



ولفت إلى أنه بالنظر إلى الملف التعريفي والجهود المصاحبة منذ الإعلان لانطلاق الجائزة، نشعر بالدور الكبير لرئيس لجنة الجائزة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يأتي امتدادًا لمسيرة المؤسس وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.