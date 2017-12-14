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مصرع جندي وإصابة 12 آخرين في اندلاع حريق بحاملة طائرات روسية

خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك

لقي جندي واحد على الأقل مصرعه وأُصيب 12 آخرون بعد أن اندلعت النيران في حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف".

وشبّت النيران في حاملة الطائرات خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي، وبعد ساعات تمّت السيطرة على ألسنة اللهب.

وذكر الأسطول الشمالي، أن جثة جندي تم العثور عليها خلال عملية مكافحة النيران، فيما أوضحت وحدة إسعاف محلية أن عدد المصابين وصل إلى 12؛ أغلبهم يعانون التسمم من استنشاق عوادم مواد محترقة.

وقالت الشركة المتحدة لبناء السفن، في بيان، بعد اندلاع الحريق إنه تمّ إخلاء الحاملة، وإن خدمات الطوارئ تعمل على جهود الإطفاء.

وصرح مصدرٌ في خدمات الطوارئ، بأن رجال الإطفاء يجدون صعوبة في التعامل مع الحريق بسبب الدخان الكثيف الناجم عن احتراق الكابلات.

اندلاع حريق حاملة طائرات روسية أدميرال كوزنيتسوف

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصرع جندي وإصابة 12 آخرين في اندلاع حريق بحاملة طائرات روسية
سبق

لقي جندي واحد على الأقل مصرعه وأُصيب 12 آخرون بعد أن اندلعت النيران في حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف".

وشبّت النيران في حاملة الطائرات خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي، وبعد ساعات تمّت السيطرة على ألسنة اللهب.

وذكر الأسطول الشمالي، أن جثة جندي تم العثور عليها خلال عملية مكافحة النيران، فيما أوضحت وحدة إسعاف محلية أن عدد المصابين وصل إلى 12؛ أغلبهم يعانون التسمم من استنشاق عوادم مواد محترقة.

وقالت الشركة المتحدة لبناء السفن، في بيان، بعد اندلاع الحريق إنه تمّ إخلاء الحاملة، وإن خدمات الطوارئ تعمل على جهود الإطفاء.

وصرح مصدرٌ في خدمات الطوارئ، بأن رجال الإطفاء يجدون صعوبة في التعامل مع الحريق بسبب الدخان الكثيف الناجم عن احتراق الكابلات.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
01:12 PM

مصرع جندي وإصابة 12 آخرين في اندلاع حريق بحاملة طائرات روسية

خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي جندي واحد على الأقل مصرعه وأُصيب 12 آخرون بعد أن اندلعت النيران في حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف".

وشبّت النيران في حاملة الطائرات خلال أعمال صيانة في ميناء مورمانسك الروسي بالقطب الشمالي، وبعد ساعات تمّت السيطرة على ألسنة اللهب.

وذكر الأسطول الشمالي، أن جثة جندي تم العثور عليها خلال عملية مكافحة النيران، فيما أوضحت وحدة إسعاف محلية أن عدد المصابين وصل إلى 12؛ أغلبهم يعانون التسمم من استنشاق عوادم مواد محترقة.

وقالت الشركة المتحدة لبناء السفن، في بيان، بعد اندلاع الحريق إنه تمّ إخلاء الحاملة، وإن خدمات الطوارئ تعمل على جهود الإطفاء.

وصرح مصدرٌ في خدمات الطوارئ، بأن رجال الإطفاء يجدون صعوبة في التعامل مع الحريق بسبب الدخان الكثيف الناجم عن احتراق الكابلات.

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