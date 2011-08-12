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تكامل إنساني بين صحتي الطائف وبيشة من أجل مواطن فقد 4 من أفراد أسرته دفعة واحدة

في تكامل رائع, وعمل إنساني ليس بمستغرب، تم التعامل مع حادث مروري وقع في الخرمة مؤخراً، بشكل مختلف مواكبة للحادث الذي يتطلب العمل الإنساني أكبر من العمل الإداري تقديراً لهذا الموقف, حيث تلقت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف بلاغاً عن حادث مروري، سارعت فرق الإسعاف إلى الموقع لعل وعسى أن تسهم في إنقاذ المصابين.

وصلت الفرق والجهات الأخرى إلى مكان الحادث, فاتضح وفاة الزوجة و3 من الأبناء وإصابة الأب وابن آخر بإصابات مختلفة, وتم نقلهما إلى مستشفى الخرمة.. بعد وصول الأب وابنه إلى المستشفى كان لابد من تحويلهما إلى أحد المستشفيات المرجعية بالطائف للمزيد من الفحوصات والعلاج.. الأب طلب نقله إلى بيشة بدلاً من الطائف تقديراً لظروفه الإنسانية وأهمية قربه من أسرته وجماعته في هذا الظرف الطارئ الذي فقد فيه 4 من أفراد أسرته دفعة واحدة, وبالرغم من بعد المسافة فقد تم التنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة لاتخاذ ما يلزم حيال إمكانية استقبال الحالات, وبالفعل كان التجاوب السريع وتكاملت الجهود وتم النقل إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة.

مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سعيد الزهراني قال: تفاعلت الإدارة بشكل فوري مع الجانب الإنساني بعد تلقي البلاغ من مستشفى الخرمة, حيث لابد من العمل على المساعدة تقديراً لظروف المواطن, وعلى الفور تم التنسيق مع الزملاء في طوارئ صحة بيشة, وكان هناك تفاعل سريع وتم نقل الإصابات إلى مستشفى بيشة, معرباً عن شكره لمدير مستشفى الخرمة محمد بن شجاع الذي نقل الصورة بشكل سريع إلى إدارة الطوارئ, وكذلك الشكر لمستشفى رنية الذي ساهم في عمليات النقل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تكامل إنساني بين صحتي الطائف وبيشة من أجل مواطن فقد 4 من أفراد أسرته دفعة واحدة
سبق

في تكامل رائع, وعمل إنساني ليس بمستغرب، تم التعامل مع حادث مروري وقع في الخرمة مؤخراً، بشكل مختلف مواكبة للحادث الذي يتطلب العمل الإنساني أكبر من العمل الإداري تقديراً لهذا الموقف, حيث تلقت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف بلاغاً عن حادث مروري، سارعت فرق الإسعاف إلى الموقع لعل وعسى أن تسهم في إنقاذ المصابين.

وصلت الفرق والجهات الأخرى إلى مكان الحادث, فاتضح وفاة الزوجة و3 من الأبناء وإصابة الأب وابن آخر بإصابات مختلفة, وتم نقلهما إلى مستشفى الخرمة.. بعد وصول الأب وابنه إلى المستشفى كان لابد من تحويلهما إلى أحد المستشفيات المرجعية بالطائف للمزيد من الفحوصات والعلاج.. الأب طلب نقله إلى بيشة بدلاً من الطائف تقديراً لظروفه الإنسانية وأهمية قربه من أسرته وجماعته في هذا الظرف الطارئ الذي فقد فيه 4 من أفراد أسرته دفعة واحدة, وبالرغم من بعد المسافة فقد تم التنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة لاتخاذ ما يلزم حيال إمكانية استقبال الحالات, وبالفعل كان التجاوب السريع وتكاملت الجهود وتم النقل إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة.

مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سعيد الزهراني قال: تفاعلت الإدارة بشكل فوري مع الجانب الإنساني بعد تلقي البلاغ من مستشفى الخرمة, حيث لابد من العمل على المساعدة تقديراً لظروف المواطن, وعلى الفور تم التنسيق مع الزملاء في طوارئ صحة بيشة, وكان هناك تفاعل سريع وتم نقل الإصابات إلى مستشفى بيشة, معرباً عن شكره لمدير مستشفى الخرمة محمد بن شجاع الذي نقل الصورة بشكل سريع إلى إدارة الطوارئ, وكذلك الشكر لمستشفى رنية الذي ساهم في عمليات النقل.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:25 PM

تكامل إنساني بين صحتي الطائف وبيشة من أجل مواطن فقد 4 من أفراد أسرته دفعة واحدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
5,138

في تكامل رائع, وعمل إنساني ليس بمستغرب، تم التعامل مع حادث مروري وقع في الخرمة مؤخراً، بشكل مختلف مواكبة للحادث الذي يتطلب العمل الإنساني أكبر من العمل الإداري تقديراً لهذا الموقف, حيث تلقت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف بلاغاً عن حادث مروري، سارعت فرق الإسعاف إلى الموقع لعل وعسى أن تسهم في إنقاذ المصابين.

وصلت الفرق والجهات الأخرى إلى مكان الحادث, فاتضح وفاة الزوجة و3 من الأبناء وإصابة الأب وابن آخر بإصابات مختلفة, وتم نقلهما إلى مستشفى الخرمة.. بعد وصول الأب وابنه إلى المستشفى كان لابد من تحويلهما إلى أحد المستشفيات المرجعية بالطائف للمزيد من الفحوصات والعلاج.. الأب طلب نقله إلى بيشة بدلاً من الطائف تقديراً لظروفه الإنسانية وأهمية قربه من أسرته وجماعته في هذا الظرف الطارئ الذي فقد فيه 4 من أفراد أسرته دفعة واحدة, وبالرغم من بعد المسافة فقد تم التنسيق مع إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة لاتخاذ ما يلزم حيال إمكانية استقبال الحالات, وبالفعل كان التجاوب السريع وتكاملت الجهود وتم النقل إلى مستشفى الملك عبدالله في بيشة.

مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سعيد الزهراني قال: تفاعلت الإدارة بشكل فوري مع الجانب الإنساني بعد تلقي البلاغ من مستشفى الخرمة, حيث لابد من العمل على المساعدة تقديراً لظروف المواطن, وعلى الفور تم التنسيق مع الزملاء في طوارئ صحة بيشة, وكان هناك تفاعل سريع وتم نقل الإصابات إلى مستشفى بيشة, معرباً عن شكره لمدير مستشفى الخرمة محمد بن شجاع الذي نقل الصورة بشكل سريع إلى إدارة الطوارئ, وكذلك الشكر لمستشفى رنية الذي ساهم في عمليات النقل.

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